Ярмарки выходного дня в Москве закроются 27 декабря

75 мини-базарчиков прекратят работу Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В последний уикенд уходящего 2020 года у любителей ярмарок выходного дня ещё есть шанс закупиться деликатесами к праздничному столу. В этом сезоне все 75 мини-базарчиков (адреса) прекращают работу вечером в воскресенье, 27 декабря. Об этом сообщил "Комсомольской правде" первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, возглавляющий столичный департамент торговли и услуг.

"По рекомендации столичного управления Роспотребнадзора на ярмарках выходного дня в первую очередь обязаны следить за качеством товаров, - рассказал Алексей Немерюк. - Зимой в мороз на улице невозможно сохранить продукты даже в течение пяти - шести часов. В 2021 году уличные площадки откроются в первой половине апреля".

Разумеется, окончательная дата будет зависеть не только от погоды, но и от ситуации с коронавирусом. Например, в этом году пандемия сдвинула открытие ярмарок выходного дня аж на 5 июня. По традиции их запустили было после зимы 27 марта, но из-за вспышки коронавируса торговлю пришлось почти сразу временно свернуть.

Тем, кто любит лакомиться эко-продуктами, волноваться не стоит. В столице продолжают работать круглогодичные ярмарки, в том числе - 2 региональные и 39 межрегиональные.

На них сельхозпроизводители также предлагают овощи, фрукты, соленья и варенья, зелень, мёд, соки, свежую выпечку, молочку, сыры, масло, мясо, полуфабрикаты, рыбу и морепродукты.

Торговые места находятся в крытых тёплых павильонах. Сюда можно прийти на шопинг ежедневно с 10.00 до 20.00, кроме понедельника (санитарный день).

А В ЭТО ВРЕМЯ

В столице запустили сервис по доставке продуктов с фермерских ярмарок.

"В Москве уже сложилась хорошая практика, когда у нас работают ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки, - сказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. - Сейчас появился дополнительный сервис по доставке свежих фермерских продуктов с этих площадок. На сегодняшний день такую услугу можно получить на пяти ярмарках. В дальнейшем сервис будем расширять".

По его словам, проект развивается совместно с сервисом "Яндекс.Еда".