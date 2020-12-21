Новый флагманский центр госуслуг в Москве: Роботы-консультанты, криптобиокабины и зарядки для гаджетов

Клиент в новом флагманском центре государственных услуг "Мои документы" в торговом центре "Щелковский". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В столице с каждым годом становится все проще получать госуслуги. Кроме обычных МФЦ, в Москве открываются и флагманские центры государственных услуг "Мои документы". Для посетителей в них предлагают максимальный набор разных сервисов. Такие центры уже работают в ЦАО (торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" в "Москва-Сити"), ЮЗАО (торговый центр "Спектр" на Новоясеневском проспекте) и ЮАО (торговый центр "Columbus" на Кировоградской улице). Сегодня на востоке столицы появился четвёртый флагманский МФЦ на 4-м этаже открывшегося недавно после реконструкции здания Щелковского автовокзала.

"В нынешнее сложное время выросла популярность электронных сервисов, в том числе в сфере получения госуслуг, - сказал сегодня, 21 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии флагманского МФЦ в торгово-развлекательном центре "Щёлковский". - Многие сотрудники центров "Мои документы" помогают в борьбе с пандемией - трудятся операторами на горячей линии по коронавирусу, берут на себя часть административной работы медиков в стационарах и лабораториях. За что им огромное спасибо. При этом МФЦ продолжают успешно работать с учетом санитарно-эпидемиологических требований и заботясь о здоровье посетителей".

По его словам, в столице продолжается начатое несколько лет назад повышение комфорта для пользователей госуслуг.

"Сегодня мы открываем новый, четвертый флагманский центр "Мои документы" на востоке Москвы, - отметил мэр. - Как и во флагманах в Центральном, Южном и Юго-Западном округах, здесь искренний сервис сочетается с максимально удобным форматом обслуживания, множеством дополнительных услуг и полезных городских сервисов. А также высокой транспортной доступностью – центр расположен в крупном торговом комплексе, рядом с метро.

Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии флагманского МФЦ в ТЦ "Щелковский". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Новый флагман пополнил большую "семью" МФЦ, которая насчитывает уже 132 центра. И станет местом притяжения для жителей востока Москвы".

ТТХ

Флагманский центр в Восточном округе столицы разместился в том же здании, где недавно начал свою работу обновлённый Щёлковский автовокзал (ст. м. "Щелковская", Щёлковское шоссе, вл. 75).

Новый флагманский центр "Мои документы" выглядит так:

- площадь - около 2,5 тысяч квадратных метров;

- штат – 104 сотрудника, в том числе 60 специалистов МФЦ, 32 сотрудника ГИБДД, 4 работника ГБУ "Малый бизнес" и др.;

- 86 окон приёма посетителей;

- обслуживание до 1 200 человек в сутки. А всего - более 1,5 миллионов жителей Восточного округа Москвы.

В торговом центре "Щелковский", где открылся флагманский центр государственных услуг "Мои документы". Фото: Владимир Гердо/ТАСС

ВРЕМЯ РАБОТЫ

Расписание приёма, как и в других флагманах, – ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных.

ЧТО ВНУТРИ

Для посетителей в центре разместились:

- инфоматы с объявлениями, образцами заполнения документов, бланками, информацией об услугах;

- конференц-зал для лекций, мастер-классов и встреч с жителями;

- зона электронных услуг;

- просторный детский уголок и зона обмена книгами (буккроссинг);

- мягкие кресла в зоне ожидания и уютные мини-кабинки с возможностью заряжать мобильные устройства;

- современные пульты оценки качества обслуживания;

- POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приёма;

- банкоматы и терминалы для платежей.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Флагманский центр предоставляет стандартный перечень из более 270 государственных услуг, которые также доступны во всех МФЦ Москвы. Сюда можно обратиться независимо от адреса прописки в столице.

Кроме того, клиенты флагманского офиса могут получить дополнительные услуги:

- регистрация транспортных средств – осмотр ТС будет проходить на специально оборудованной площадке парковки ТРЦ "Щёлковский" (-3-й этаж, отдельный паркинг на 40 мест). Рядом с ТРЦ находятся 8 автосалонов;

- предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов – для юридических лиц (эта услуга предоставляется во всех центрах госуслуг Москвы только для физических лиц);

- услуги малому бизнесу (государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 18 иных услуг).

С помощью криптобиокабин сотрудники МФЦ смогут принимать здесь документы на оформление заграничных паспортов нового поколения (на 10 лет) с электронным носителем информации.

Среди дополнительных сервисов:

- медицинский кабинет "Моё здоровье";

- туристическое бюро "Мои путешествия";

- фотоателье "Моё фото";

- зона общественного питания и отдыха "Моё кафе".

Кроме того, во флагмане Восточного округа столицы работает выставка "Москва – с заботой об истории". Горожане могут передать через МФЦ семейные реликвии времён Великой Отечественной войны на постоянное хранение в Главархив Москвы, часть из которых показывают на бесплатных экспозициях в центрах госуслуг.

ФИШКА

Особенность флагмана - роботы-консультанты. Их можно увидеть в отдельном окне приёма. Роботы отвечают на вопросы посетителей о здоровом образе жизни, рассказывать, как получить услугу в МФЦ (например, какие документы необходимы, нужно ли оплачивать пошлину и т.д.), как работать с порталом mos.ru.