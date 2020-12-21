Новый флагманский центр госуслуг в Москве: Роботы-консультанты, криптобиокабины и зарядки для гаджетов

Клиент в новом флагманском центре государственных услуг "Мои документы" в торговом центре "Щелковский". Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В столице с каждым годом становится все проще получать госуслуги. Кроме обычных МФЦ, в Москве открываются и флагманские центры государственных услуг "Мои документы". Для посетителей в них предлагают максимальный набор разных сервисов. Такие центры уже работают в ЦАО (торгово-развлекательный центр "Афимолл Сити" в "Москва-Сити"), ЮЗАО (торговый центр "Спектр" на Новоясеневском проспекте) и ЮАО (торговый центр "Columbus" на Кировоградской улице). Сегодня на востоке столицы появился четвёртый флагманский МФЦ на 4-м этаже открывшегося недавно после реконструкции здания Щелковского автовокзала.
"В нынешнее сложное время выросла популярность электронных сервисов, в том числе в сфере получения госуслуг, - сказал сегодня, 21 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии флагманского МФЦ в торгово-развлекательном центре "Щёлковский". - Многие сотрудники центров "Мои документы" помогают в борьбе с пандемией - трудятся операторами на горячей линии по коронавирусу, берут на себя часть административной работы медиков в стационарах и лабораториях. За что им огромное спасибо. При этом МФЦ продолжают успешно работать с учетом санитарно-эпидемиологических требований и заботясь о здоровье посетителей".
По его словам, в столице продолжается начатое несколько лет назад повышение комфорта для пользователей госуслуг.
"Сегодня мы открываем новый, четвертый флагманский центр "Мои документы" на востоке Москвы, - отметил мэр. - Как и во флагманах в Центральном, Южном и Юго-Западном округах, здесь искренний сервис сочетается с максимально удобным форматом обслуживания, множеством дополнительных услуг и полезных городских сервисов. А также высокой транспортной доступностью – центр расположен в крупном торговом комплексе, рядом с метро.
Мэр Москвы Сергей Собянин на открытии флагманского МФЦ в ТЦ "Щелковский". Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Новый флагман пополнил большую "семью" МФЦ, которая насчитывает уже 132 центра. И станет местом притяжения для жителей востока Москвы".
ТТХ
Флагманский центр в Восточном округе столицы разместился в том же здании, где недавно начал свою работу обновлённый Щёлковский автовокзал (ст. м. "Щелковская", Щёлковское шоссе, вл. 75).
Новый флагманский центр "Мои документы" выглядит так:
- площадь - около 2,5 тысяч квадратных метров;
- штат – 104 сотрудника, в том числе 60 специалистов МФЦ, 32 сотрудника ГИБДД, 4 работника ГБУ "Малый бизнес" и др.;
- 86 окон приёма посетителей;
- обслуживание до 1 200 человек в сутки. А всего - более 1,5 миллионов жителей Восточного округа Москвы.
В торговом центре "Щелковский", где открылся флагманский центр государственных услуг "Мои документы". Фото: Владимир Гердо/ТАСС
ВРЕМЯ РАБОТЫ
Расписание приёма, как и в других флагманах, – ежедневно с 10.00 до 22.00 без перерывов и выходных.
ЧТО ВНУТРИ
Для посетителей в центре разместились:
- инфоматы с объявлениями, образцами заполнения документов, бланками, информацией об услугах;
- конференц-зал для лекций, мастер-классов и встреч с жителями;
- зона электронных услуг;
- просторный детский уголок и зона обмена книгами (буккроссинг);
- мягкие кресла в зоне ожидания и уютные мини-кабинки с возможностью заряжать мобильные устройства;
- современные пульты оценки качества обслуживания;
- POS-терминалы для безналичной оплаты госпошлин в окнах приёма;
- банкоматы и терминалы для платежей.
В ЧЕМ ПОЛЬЗА
Флагманский центр предоставляет стандартный перечень из более 270 государственных услуг, которые также доступны во всех МФЦ Москвы. Сюда можно обратиться независимо от адреса прописки в столице.
Кроме того, клиенты флагманского офиса могут получить дополнительные услуги:
- регистрация транспортных средств – осмотр ТС будет проходить на специально оборудованной площадке парковки ТРЦ "Щёлковский" (-3-й этаж, отдельный паркинг на 40 мест). Рядом с ТРЦ находятся 8 автосалонов;
- предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов – для юридических лиц (эта услуга предоставляется во всех центрах госуслуг Москвы только для физических лиц);
- услуги малому бизнесу (государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав на недвижимое имущество, государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также 18 иных услуг).
С помощью криптобиокабин сотрудники МФЦ смогут принимать здесь документы на оформление заграничных паспортов нового поколения (на 10 лет) с электронным носителем информации.
Среди дополнительных сервисов:
- медицинский кабинет "Моё здоровье";
- туристическое бюро "Мои путешествия";
- фотоателье "Моё фото";
- зона общественного питания и отдыха "Моё кафе".
Кроме того, во флагмане Восточного округа столицы работает выставка "Москва – с заботой об истории". Горожане могут передать через МФЦ семейные реликвии времён Великой Отечественной войны на постоянное хранение в Главархив Москвы, часть из которых показывают на бесплатных экспозициях в центрах госуслуг.
ФИШКА
Особенность флагмана - роботы-консультанты. Их можно увидеть в отдельном окне приёма. Роботы отвечают на вопросы посетителей о здоровом образе жизни, рассказывать, как получить услугу в МФЦ (например, какие документы необходимы, нужно ли оплачивать пошлину и т.д.), как работать с порталом mos.ru.