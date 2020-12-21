Двухлетний ребенок пострадал из-за сильного ветра в Москве

Двухлетнего ребенка из столичного метрополитена пришлось отправить в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двухлетнего ребенка из столичного метрополитена пришлось отправить в больницу. Несчастный случай произошел 19 декабря при входе в станцию метро «Цветной бульвар» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом «Комсомольской правде» рассказали в ГУ МВД по Москве.

- Инцидент произошел 19 декабря, на станцию «Цветной бульвар» прибыли медики. Забрали ребенка на осмотр в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Как удалось выяснить «Комсомольской правде», в метро входила молодая мамочка. Ей 30 лет. Женщина открывала одной рукой большую тяжелую дверь, второй пыталась провезти коляску, в которой находился ее двухлетний ребенок. Ветер был такой силы, что дверь ударила по коляске. Малыш получил травму, стал плакать.

- Наши коллеги поговорили с гражданкой. Она рассказала, как все произошло. Говорит, что никаких противоправных действий третьих лиц не было. Сквозняк был, и дверь ударила по коляске, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.