«Паркуешься, как курица»: под Москвой конфликт соседей в чате дома закончился стрельбой

Подмосковной полицией решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Александр ГЛУЗ

Бурные дебаты в групповом чате многоэтажного дома в деревне Черная, что в Истринском районе Московской области, днем в понедельник, 21 декабря, закончились стрельбой. А началось все банально. Две семьи не поделили место на парковке. Тут же в чат полетели фотографии автомобиля, который, по мнению соседей, занял ни одно место, а целых два. На просьбы переставить машину хозяйка отреагировала грубо: «Отвалите и живите своей жизнью». В ответ получила оскорбления: «Паркуешься, как курица».

Заступиться за жену решил супруг. Сначала мужчина писал сообщения в чат, но сосед все настаивал, мол уберите машину и точка. В какой-то момент муж автоледи устал от переписки и решил разобраться с соседом лично. Благо идти было недалеко, надо было спуститься на пару этажей вниз. С собой 57-летний мужчина взял 36-летнего сына. На что рассчитывали — неизвестно, но сосед встретил их мягко говоря негостеприимно.

- 31-летний мужчина применил травматический пистолет. Сосед и его сын получили ранения и обратились за медицинской помощью, —сообщили «КП» в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Травмы оказались несерьезными, обошлось без госпитализации. В тот же день мужчина и его сын поехали писать заявление в полицию. По их версии, сосед начал стрелять, как только увидел их в подъезде. А вот владелец травмата уверяет, что просто защищался. Если верить его показаниям, отец и сын ворвались в квартиру и начали его бить. Мужчина уже посетил травмпункт и принес в полицию заключение судмедэкспертов: там и сотрясение мозга, и гематомы, и ссадины.

Кто виноват в конфликте, разбирается полиция.

- По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - пояснили в полиции Подмосковья.

Это не первый случай, когда переписка в групповых чатах заканчивается реальными конфликтами. Напомним, два месяца назад в Волгограде отца-одиночку, который что-то не так написал в родительский чат, зверки избил отец другого ученика. В итоге мужчина впал в кому и умер в больнице.