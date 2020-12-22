Беременная женщина потеряла ребенка после сильного избиения сожителем, но отказалась сдавать его полиции

Избитая сожителем Татьяна потеряла ребенка и месяц провела в больнице, но заявление из полиции забрала.

39-летняя Татьяна (здесь и далее имена изменены - прим. авт.), как и тысячи других женщин, стремилась к счастливой семейной жизни. Своего мужчину она уже встретила, и пусть не всегда всё шло гладко, старалась налаживать отношения. Её избранник, 39-летний Алексей примерным никогда не был, у пары случались ссоры по разным причинам. Но Татьяна была уверена, что идеальных отношений не бывает, и все люди иногда ругаются. Она работала продавцом на местном рынке, много трудилась, чтобы ей с Алексеем было на что жить, ведь у него не было постоянной работы. Из-за этого и возникали разногласия, но Алексей обещал уладить этот вопрос. Всё изменилось, когда Татьяна забеременела, но, к сожалению, совсем не в лучшую сторону.

Алексей всё чаще стал провоцировать скандалы, обвинял Татьяну в изменах и всячески оскорблял. Однажды вечером он встретил её дома очередной сценой ревности, Алесей был пьян и очень зол. Женщина старалась уйти от конфликта, но успокоить сожителя никак не удавалось. Он обвинял Татьяну в том, что она часто задерживается на работе. Попытки что-то объяснить Алексею выводили его из себя ещё больше. В какой-то момент мужчина набросился на беременную Татьяну и стал её избивать. После нескольких ударов по голове, женщина перестала понимать, что происходит. Предугадать куда придётся следующий удар Татьяна не могла, но пыталась уберечь живот. Когда Алексей перестал бить женщину, на ней не было живого места. Мужчина просто оставил её и вышел в другую комнату. Воспользовавшись моментом, Татьяна буквально нащупала телефон, и позвонила в полицию.

Когда Алексей перестал бить женщину, на ней не было живого места.

— Поступило сообщение, о том, что женщину дома избил сожитель, она не видит одним глазом и у неё сломан палец на руке. Женщину доставили в больницу, где у нее диагностировали перелом черепа, перелом носовой перегородки и сломанный палец. Палец девушке должны были ампутировать, но врачам удалось его собрать в единое целое, — сообщил источник kp.ru.

Кроме того, сильный стресс и серьёзные телесные повреждения создавали угрозу выкидыша. Врачи прописали женщине полный покой, и оставалось лишь надеяться на лучшее. Но организм Татьяны не выдержал, через несколько дней, проведённых в больнице, она потеряла ребёнка. Искалеченная женщина тяжело переживала своё горе и долго приходила в себя. Целый месяц Татьяна провела в больнице, не зная, восстановится ли её здоровье и сможет ли она дальше работать.

— Палец в результате ампутировать не стали, но сказали, что сустав останется в том положении, в котором был, полноценно функционировать он уже не будет, остальные травмы ещё заживают. Я забрала заявление из полиции, потому что Алексей страшный человек, я боюсь мести, — говорит Татьяна.

Сейчас женщина выписывается из больницы и хочет поскорее забыть эту историю и начать жизнь с чистого листа. По информации источника в полиции, правоохранители все-таки проведут проверку по данному инциденту, несмотря на отозванное заявление.