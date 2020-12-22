Новый закон о такси: цены не поднимать, водителям изучать русский язык и городские достопримечательности

Проект нового федерального закона о деятельности такси сейчас проходит процедуру второго чтения в Госдуме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сейчас Госдума рассматривает во втором чтении проект нового закона о такси. Что изменится в этой сфере после его принятия? Об этом поговорили с Дмитрием Прониным, заместителем руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

ГЛАВНОЕ - ДОЕХАТЬ

- Сейчас тема такси – одна из самых горячих. Столько копий сломано уже, и непонятно, кто чего хочет – таксисты, агрегаторы, пассажиры. Расскажите, что в действующем законе не так?

- Ситуация сейчас сложилась так, что действующие законы не защищают интересы двух главных участников рынка – пассажира и водителя такси. В настоящий момент главными действующими лицами являются агрегаторы, которые формируют рынок и устанавливают правила. И получается, что рынок определяют не только потребности пассажиров, как это должно быть, а агрегаторы, которые заняты ростом прибыли. А у водителей и пассажиров нет никаких прав. Например, сейчас у агрегаторов комиссия – от 20 до 30% - такого нет нигде нет. Даже в США – комиссия агрегатора всего 10%, а в Европе - в основном 5%. По факту – и пассажир платит не мало, но и таксист получает с этого копейки. В проекте нового закона многие нормы предусмотрены для того, чтобы защитить именно пассажиров и гарантировать таксистам достойную оплату.

- Что, например?

- Вот вы, например, наверное, пользуетесь такси. Для вас что важно, когда вы садитесь в машину?

- Доехать! Кроме шуток, сейчас каждая вторая авария - с автомобилем такси.

- Да, нас крайне беспокоит эта тема. За последние 11 месяцев количество погибших в ДТП с автомобилями такси выросло на 26% по сравнению с прошлым годом. В этом году в авариях с автомобилями такси погибло 53 человека. Это огромное число!

Заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

ОДИН ЗА РУЛЕМ, ВТОРОЙ СПИТ В БАГАЖНИКЕ

- Чем поможет новый закон? Водители станут лучше ездить?

- Таксисты, как все, должны получать достойную зарплату, работая по 8 часов в день. Сейчас они вынуждены работать день и ночь, потому что агрегатор забирает себе такую комиссию и не заинтересован делиться с водителями. Они по 10 и больше часов иногда за рулем. И неудивительно, что они отвлекаются и засыпают. Мы иногда на рейдах видим страшные истории – таксисты работают вдвоем – один за рулем, а второй спит в багажнике. Это разве нормально?

- Нет, конечно!

- Могу вам сказать, что не от лучшей жизни они по 12-14 часов в день работают. А чтобы какой-то уровень обеспечить себе заработка, на который прожить можно. Агрегаторы же сейчас – какую захотели зарплату – такую и поставили, какие захотели тарифы – такие и установили. А контролировать безопасность уже не стали – мы проводим контрольные закупки – в эконом-классе чуть не половина автомобилей приезжает с другими номерами, чем в приложении – и что это за машины? У них есть разрешение, техосмотр? Вы этого никогда не узнаете. Кстати, в этом плане хотел бы отметить компанию Яндекс, которая в отличие от других агрегаторов, более быстро и более эффективно реагирует на наши замечания, чтобы существенно улучшить работу.

ИМЕТЬ ХОТЯ БЫ МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГОРОДЕ

- Как обстоит дело с профпригодностью водителей? Не все же могут быть хорошими водителями, как и архитекторами или врачами. Нужен определенного уровня профессионализм. Как вы предлагаете регулировать эти моменты?

- Конечно, мы считаем, что водить такси должны профессионалы. В Лондоне кебмен – очень престижно. А помните, как было у нас в советское время? Водителям присуждались классы по уровню профессионализма. Что значило быть «первоклассным водителем»? Если шофера удостоили первого класса, мы знали, что перед нами настоящий профессионал, виртуозно управляющий своим автомобилем, детально знающий город. Люди гордились своей профессией, получали достойную зарплату за свой профессионализм и «держались» за свою работу, дорожили ей. Сейчас бывает так, что водитель не говорит по-русски и в навигатор смотрит больше, чем на дорогу. Водители должны иметь хотя бы минимальное представление о городе, в котором работают, и отвечать за своих пассажиров. Он вообще сюда попал случайно и временно – в лучшем случае, а в худшем – он вообще преступник с действующей судимостью, и про это вы тоже никогда не узнаете.

- Как я смогу понять, что сажусь в машину к надежному водителю?

- Это, прежде всего, вопрос профотбора, таксистов должны проверять при приеме на работу. Мне импонирует то, как водителей на работу отбирают в Нью-Йорке, пожалуй, самом известном «городе таксистов» на Земле. Чтобы получить лицензию водитель проходит курсы – минимум 80 часов. И без сертификата он таксистом не станет. Далее, в том же Нью-Йорке таксисты в обязательном порядке сдают отпечатки пальцев и проходят тесты на алкоголь, наркотики, знание государственного языка и только после этого выезжают на городские улицы.

В проекте нового закона о такси, который сейчас рассматривает во втором чтении Госдума, также предусмотрен вопрос профотбора. Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления, не смогут стать водителями легковых такси, как и постоянные нарушители ПДД.

Кроме того, мы считаем, что важно предоставить водителю возможность обучения, чтобы он мог повышать свои профессиональные качества водителя, а также изучать, например, русский язык и достопримечательности города, в котором работает.

ТАКСИ ДОЛЖНО БЫТЬ ДОСТУПНЫМ

- Сейчас цены регулирует рынок. В законопроекте предлагается установить минимальную стоимость поездки. Означает ли это, что цены на такси повысятся?

- Нет, мы считаем, что агрегаторы должны сделать свою комиссию и доходы адекватными по отношению к тому, что есть во всем мире. Не должно быть так, что одни получают сверхдоходы, а простые таксисты - нет. Такси должно быть доступным, но вместе с этим – оно должно быть комфортным и безопасным. Пока агрегаторы между собой борются за клиентов путем демпинга – им не до качества и безопасности.

В проекте нового закона о такси предусмотрен вопрос профотбора таксистов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, в проекте нового закона о такси предусмотрено установление минимальной стоимости поездки, которая будет закреплена как возможность, а не обязанность.

Мы как Правительство Москвы крайне заинтересованы в развитии такси – это реальная альтернатива личному автомобилю. Поэтому мы оказываем игрокам очень серьезную поддержку – в этом году у нас предусмотрена выплата почти 300 млн рублей субсидий. Благодаря субсидиям в Москве – самый молодой парк такси.

- Как еще новый закон коснется водителей легковых такси?

- Сейчас водители оказались в проигрышном положении перед агрегаторами. Агрегаторы могут отключить водителя, понизить в статусе, прекратить выдавать заказы просто так. Никаких обязательств у агрегаторов ни перед водителем, ни перед таксопарком нет. В рамках законопроекта предусмотрена такая ответственность. Он должен будет обеспечить работника достойной заработной платой, выплатами за больничный, пенсионными отчислениями и другими социальными гарантиями. И при соблюдении всех этих требований – обеспечить водителям надлежащий режим труда и отдыха. Зарплата водителя такси должна быть не меньше, чем зарплата водителя автобуса – в случае с Москвой это 70-80 тысяч рублей.