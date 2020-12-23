Полицейские сейчас гадают, почему 17-летний молодой человек с Рублёвки мог покончить с собой и пока не находят ответов. Его жизнь выглядела весьма благополучно. Мать парня можно назвать светской львицей, 53-летняя Наталья (имя изменено) владела аукционным домом и несколькими компаниями на Рублёвке. Она занималась организацией выставок-продаж предметов искусства, а также коммерческими и благотворительными аукционами.Женщина всегда была на виду, она близко знакома со многими известными людьми. А её компания брала на себя создание и управление частными коллекциями. Среди клиентов и посетителей аукционов часто были звёзды первой величины. Кстати, сама женщина очень набожная и детям старалась прививать эти ценности. Её старшая дочь Маша (имя изменено) сейчас живёт в Париже, а несовершеннолетний сын оставался с матерью. С таким фундаментом будущее 17-летнего Саши (имя изменено) не вызывало опасений. Так думала и 53-летняя Наталья. Женщина была уверена, что дала своим детям всё самое лучшее и даже не подозревала, что её сын задумывался о суициде.Уезжая утром из коттеджа в подмосковном посёлке Усово чтобы пройтись по магазинам, Наталья не могла предположить, что в последний раз видит 17-летнего Сашу живым. Молодой человек спокойно попрощался с матерью и закрыл за ней дверь. Вернувшись домой вечером, Наталья не смогла сама открыть замок. Сначала женщина решила, что сын куда-то ушёл, но дверь была закрыта изнутри. Возможно Саша заснул, но разбудить его не удавалось ни телефонными звонками, ни стуком в дверь и окна. Наталья забеспокоилась и стала искать другие способы попасть домой. Одно из окошек подвального этажа оказалось открытым, через него женщине удалось пролезть внутрь. Наталья сразу направилась в комнату сына, открыв дверь она увидела, что Саша свёл счёты с жизнью. Мать попыталась привести его в чувства, но было уже слишком поздно. О случившемся женщина сообщила в полицию.— Поступило сообщение от 53-летней гражданки, что в коттедже в посёлке Усово совершил суицид её 17-летний сын. Предсмертной записки не обнаружено. Ссор и конфликтов в семье не возникало, семья характеризуется положительно, — сообщил источник kp.ruПо данному факту в полиции начали проверку, а тело парня отправили на экспертизу в морг. Оперативники опрашивали знакомых и друзей молодого человека, но понять, почему он пошёл на такой отчаянный шаг, пока не удалось.