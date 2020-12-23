Днем в среду, 23 декабря, жители подмосковного города Мытищи стали свидетелями массовой драки мигрантов. Все случилось во дворе многоэтажных домов в новом ЖК «Императорские Мытищи». Около двух часов дня жители услышали крики и заметили около 15 мужчин. У части из них в руках были дубинки. Кто-то из очевидцев успел записать происходящее на видео. На кадрах мужчины дубасят друг друга. Кто-то падает в снег, кто-то убегает. Но досталось и местным жителям.- Они просто налетели на женщину с коляской, которая в этот момент выходила из дома. Она упала, но соседи рассказали, что в полиции все-таки обращаться не стала. Испугалась, что потом отомстят семье, - рассказал kp.ru житель одной из новостроек, Олег Нестеров.Но в полицию другие очевидцы конфликта все-таки позвонили. Правда, к приезду правоохранителей мигранты разбежались.- По данному факту проводится проверка. Устанавливаются личности участников конфликта, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили kp.ru в пресс-службе подмосковной полиции.По словам местных жителей, участники драки могут быть строителями.- У нас тут много стоек. И ремонт в новых квартирах тоже делают мигранты, - пояснил Олег Нестеров.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Дымится правое крыло у самолета\\": очевидцы сняли экстремальное видео возле Внуково«КП» выяснила, что аварийной посадки в аэропорту не было (подробности)