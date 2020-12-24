В Москве проведут онлайн-марафон, посвященный искусству реставрации. Организовал его Департамент культурного наследия. В интернете запустят бесплатную транслировать лекции, экскурсии и мастер-классы. Событие назвали «День реставрации». Все мероприятия посвящены культуре, истории, архитектуре, а еще новогодним и рождественским традициям Москвы и других европейских столиц.— Зрителей ждут онлайн-встречи с краеведами, реставраторами и экскурсоводами. Один из авторских туров по столице представит актер и режиссер Владимир Машков. Он расскажет о местах, связанных с его наставником — Олегом Павловичем Табаковым. Также москвичи и жители других городов смогут поучаствовать в онлайн-викторине и мастер-классах, послушать лекции, — цитирует портал Правительства Москвы заместителя мэра Наталью Сергунину.Викторина пройдет во время экскурсии от площади Арбатские Ворота до Никитского бульвара. Гид будет задавать вопросы об архитектуре столицы и новогодних традициях разных эпох. Отвечать можно будет в комментариях. В конце трансляции объявят победителя: ему полагается памятный презент.В программу вошли и новогодние мастер-классы. Научат делать ангела, аппликацию в стилистике мозаичных орнаментов и декоративные узоры интерьеров Исторического музея.Реставраторы поведают об особенностях своей работы. Например, архитектор Алексей Гинзбург выйдет в прямой эфир от Дома Наркомфина. Ему и будет посвящен рассказ — тому, как восстанавливали коммунальный корпус, который входит в ансамбль экспериментального жилого дома. Спикеры поделятся, как приводились в порядок здания Северного речного вокзала и кинотеатра «Художественный». Реставрация всех этих памятников архитектуры завершилась в 2020 году.— В течение субботы все желающие смогут совершить виртуальные прогулки по Москве, Праге и Вене, заглянуть в отреставрированные коммунальный корпус Дома Наркомфина и Северный речной вокзал. Закончится «День реставрации» трансляцией рождественского концерта из католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, — рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.Это не первый подобный виртуальный марафон. Мероприятие такого формата проведут в четвертый раз. До этого события посвящали археологам, Дню охраны памятников и Дню музеев.НА ЗАМЕТКУКак посмотретьС 13:00 до 21:00 26 декабря, в субботу на YouTube-канале Департамента культурного наследия города Москвы. Позже сохраниться запись, но интереснее всего смотреть в прямом эфире.