Поздно вечером в среду, 23 декабря, очевидцы сообщили о звуках стрельбы на улице Профсоюзной, что в районе станции метро Академическая. Позже во дворе одного из жилых домов была найдена истекающая кровью молодая женщина. На скорой с двумя пулевыми ранениями в грудь она была госпитализирована в одну из столичных больниц. Медики экстренно прооперировали пострадавшую, но, увы, спасти ее не удалось. Позже стало изветно, что погибшая – известная танцовщица и один из самых высокооплачиваемых хореографов Москвы - 30-летняя Наталья Пронина.- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.Пока установить личность преступника не удалось. Момент стрельбы сняли камеры, установленные на подъезде жилого дома, но записи мало чем помогли полиции.- Преступник был в капюшоне и черной маске. Опрошены жильцы дома и друзья погибшей, но никто из них не смог опознать стрелка, - сообщили «КП» собственные источник в правоохранительных органах.Скорее всего, мужчина хорошо знал убитую и заранее спланировал преступление. В тот вечер он поджидал жертву около подъезда дома, в котором Наталья Пронина жила одна.Друзья погибшей шокированы случившемся.- У нее не было врагов. Это я совершенно точно могу сказать. Только из ревности кто-то из ее поклонников или ухажеров мог такое сделать, - рассказала «КП» Валерия, подруга погибшей.ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ УБИТОЙ В МОСКВЕ ТАНЦОВЩИЦЕ?Занимается танцами Наталья Пронина начала с 6 лет. Профессиональная карьера началась со спортивных бальных танцев и хореографии. Она занималась в лучших танцевальных клубах Москвы (ЦСКА, Прометей, Латинский квартал, Русский клуб). Наталья - мастер спорта по бальным танцам. В разные годы она становилась призером различных межрегиональных чемпионатов, первенств, кубков России, Москвы и Нижнего Новгорода.Она участница и финалистка различных международных турниров, таких как RUSSIAN OPEN, BLACK POOL, International Dance Festival of England и многие другие. Наталья выступала на подтанцовке у российских звезд, снималась в клипах (Phil Palevo – Мой план, DJ Korolёva - Promo Clip & mix (by Stromin P.) Xperias Dance Ladies) .Последние 7 лет она преподавала хореографию в лучших фитнес-клубах столицы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолиция ищет мужчину, устроившего стрельбу на Профсоюзной улице в МосквеРанее неизвестный открыл огонь по девушке (подробности).