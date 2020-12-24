В деле об убийстве 30-летней московской танцовщицы Натальи Прониной до сих пор нет подозреваемых. Следователи уже опросили соседей и друзей погибшей и никаких зацепок. Напомним, как развивались события. Поздно вечером в среду, 23 декабря, Наталья возвращалась домой из своей школы-танцев, где давала уроки хореографии. Рядом с многоэтажкой на улице Профсоюзной, где она снимала квартиру, ее ждал мужчина в черной маске. Он дважды выстрелил в жертву, бросил пистолет и скрылся. Спустя два часа Наталья умерла в больнице.В танцевальных кругах столицы Наталья была личностью широко известной. После успешной карьеры в бальных танцах с множеством побед во всероссийских и международных конкурсах, пять лет назад она стала хореографом.Начинала с занятий в фитнес клубах, а потом открыла собственную школу. Бизнес был весьма успешным. Занятия в студии расписаны на несколько месяцев вперед. Вместе с Натальей работала целая команда хореографов. Танцевать учили группы всех возрастов: от детей до пенсионеров. Наталья сама занималась постановкой концертных номеров, с которыми ее воспитанники участвовали в конкурсах.Но, как выяснилось, до того, как стать хореографом, погибшая несколько лет танцевала стриптиз в ночных клубах Москвы. Мы нашли ее бывшую коллегу Анжелику, которая не исключает, что убить Наталью мог кто-то из старых поклонников.- Наталья, действительно была стриптизёршей?- Да, она года три точно работала в клубах. Наташа - настоящий профи в технике strip-plastic. У нее многие девочки учились и я в том числе. Знаю, что она танцевала в клубах: Versus, Zoloto, Karma-Bar. Потом она создала свой коллектив Exotic-mix и вместе с девочками они танцевали стриптиз на корпоративах и на закрытых тусовках.- Стриптиз у многих ассоциируется с девушками легкого поведения. Это тот случай?- Это стереотип. Нет! Это не тот случай. Точно могу сказать, что для нее это была просто работа. Нужны были деньги, это ее и привело в клубы. Это реальная возможность хорошо заработать, но опасностей множество.- Вы про мужчин, которые приходят в клубы?- Да. Зачастую они тоже ставят знак равно между стриптизёршей и проституткой. Многие просто не принимают отказов и тогда начинаются проблемы. Наташа не только прекрасно танцевала, она настоящая красавица. Мужики к ней всегда липли и не исключаю, что убить ее мог кто-то из отвергнутых поклонников. Возможно, это давняя история, которая связана с ее работой в ночных клубах.- Вы уверены, что в последние годы она не танцевала стриптиз?- Тут я не могу с точностью сказать: не знаю, не видела. Но, скорее всего, нет. У нее просто не было на это времени. В своей школе танцев она просто жила. Уроки вела с раннего утра до поздней ночи.- А что было в ее личной жизни?- Серьезных отношений у нее не было. Она была не из тех, кто мечтает о белом платье и куче детишек. Она жила своей работой. Хорошо зарабатывала, могла себе многое позволить. В прошлом году она раза 4 точно отдыхала в Милане. У нее там тоже, кстати, были поклонники. Но в этом году из-за пандемии она никуда не летала, наши курорты я не беру в расчет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖених застреленной в Москве танцовщицы в день ее убийства был в КрымуМужчина последний раз видел Наталью Пронину почти месяц назад - поиски преступника продолжаются (подробности)Выстрелил в голову и сбежал: в Москве люди в масках напали на двух женщин с разницей в два часаОдна пострадавшая в тяжелом состоянии, вторая - погибла, но связаны ли эти преступления, пока неизвестно (подробности)