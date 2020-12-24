Большой турнир по боям без правил на западе Москвы был прерван массовой дракой с участием спортсменов и зрителей. В спорткомплексе «Баскет Холл» проходит Fight Nights Winter Cup - рейтинговые соревнования с известными бойцами. (Отсюда даже трансляция на один из каналов Матч ТВ велась).После очередной схватки в октагон вышел известный боец Владимир Минеев, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам.- В этот вечер Минеев не дрался, но он забрал у кого-то из ведущих микрофон и начал оскорблять Магомеда Исмаилова, - рассказывает один из очевидцев.Тут надо отметить, что у спортсменов в последние годы наметилось серьезное личное противостояние. В 2018-м они провели поединок, но победителя не выявили - бой закончился вничью.О том, что было на Fight Nights Winter Cup дальше, известно из телетрансляции.- Исмаилов, я знаю, что ты здесь. Выйди и скажи, когда мы будем драться! - крикнул в микрофон Минеев. - А то все думают, что ты испугался.Магомедов тоже вышел к микрофону:- Ты хочешь драться?Спортсмен сделал ложный замах в сторону соперника, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по касательной. После этого бойцы сцепились, а на площадку выскочили их помощники и болельщики. Судя по всему, численное преимущество было на стороне Исмаилова, но от расправы Минеева спасли организаторы.В полиции этот инцидент никак не комментируют. По словам источника, вмешательство стражей порядка не потребовалось, дерущихся быстро разняли. Поколотившие друг друга бойцы также отказались обращаться в полицию.Впрочем, многие поклонники смешанных единоборств считают, что выходка Минеева и ответ Исмаилова были изначально срежессированы. Мол, спортсмены так пытаются подогреть интерес к своему будущему бою.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЭто просто бизнес: зачем бойцы ММА Исмаилов и Минеев устроили массовую дракуВ российском ММА снова скандал и драка. Во время турнира АМС Fight Nights после одного из боев в клетку зашел известный боец ММА Владимир Минеев. Он отобрал у одного из спортсменов микрофон и вызвал на бой своего давнего соперника Магомеда Исмаилова. Тот тут же появился рядом с Минеевым, и началась потасовка. В клетку стали прыгать другие зрители, прибежал ОМОН и все вместе растащили двух бойцов. Шок! Скандал! И ужас! Но есть версия, что все это часть одного шоу. А драка – это способ поднять интерес и цену долгожданного боя Минеев – Исмаилов (подробности)