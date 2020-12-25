Те, кто родился после 80-го года, вряд ли вспомнят о чём идёт речь, но люди постарше, скорее всего, будут знать. Известный арт-проект наделал много шума в 1998 году и мало кого оставил равнодушным, обсуждали его, пожалуй на всех уровнях, от поэтов и журналистов до депутатов Государственной думы. Кто-то вспомнит эту историю с отвращением, а кого-то она заставит улыбнуться. Но неизменным остаётся одно: она разделила общество на два лагеря и дала пищу для размышления.Итак, представьте. Гостей выставки угощают тортом. Особо ценные кусочки, украшенные розами, отдают детям, они улыбаются, стесняются камер и не понимают, что происходит, но торт вкусный, и этого достаточно. Цветы из крема выглядят аппетитно, но вот оператор отходит назад, позволяя нам рассмотреть всю картину. И она выглядит довольно жутко: перед нами огромный торт в виде гроба с лежащим в нём лидером мировой революции Владимиром Лениным. Но гостей много и каждый хочет попробовать кусочек. И вот нож официанта уже добирается до лица вождя, опуская на тарелку челюсть Владимира Ильича.Арт-проект «Мавзолей: ритуальная модель» создали двое художников Юрий Шабельников и Юрий Фесенко. Он не был случайным, в то время президент Борис Ельцин предлагал захоронить тело вождя, чем вызвал массу недовольства. И целью акции было поднять вопросы актуальности культа личности Ленина. Но общество оказалось не готово расставаться с таким ярким символом эпохи, и искусство обострило противостояние разных мнений.Столь радикальный арт-проект мог не состояться, если бы директор московской галереи наивного искусства «Дар» Сергей Тарабаров не открыл для неё свои двери. Он оказался единственным галеристом в Москве, который осмелился на такой поступок, и тем самым вписал себя в историю искусства, ведь образ Ленина актуален до сих пор. Кроме того, галерист и куратор выставок создал огромную коллекцию наивного искусства, на данный момент она насчитывает порядка 400 работ. А в 2003 году Сергей Дмитриевич организовал Общественный фонд наивного искусства «Остров Тарабаров».Несколько дней назад Сергей Тарабарова не стало. Мужчине было 65 лет. Его тело обнаружили в квартире на улице Намёткина на юго-западе столицы.— Поступила информации о том, что скончался 65-летний мужчина. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено, тело направлено в морг для проведения экспертизы, — сообщил источник kp.ruCейчас по факту смерти галериста в полиции проводится проверка. Это стандартная процедура, чтобы полностью исключить вероятность криминала.