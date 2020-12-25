Сегодня, 25 декабря, мэр столицы Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы жителям города.«Поздравляю вас с заслуженными государственными наградами, - сказал Собянин. - Люди разных профессий, разных возрастов. Их объединяет любовь к нашему городу, любовь к нашей стране и, конечно, любовь к своей профессии, которым вы посвятили свои жизни. Огромное вам спасибо. Год выдался чрезвычайно непростой. Живем в такое, знаете, полувоенное время. Огромное испытание для всех горожан. Меня часто спрашивают, как городу удается справляться с этой ситуацией, с которой многие города мира не смогли справиться. Это стало возможно благодаря тому, что все городское сообщество, москвичи вместе встали на борьбу с этой заразой».Мэр поблагодарил всех, кто помогает городу бороться с пандемией.«Мы по отдельности ничего бы не сделали, - отметил Собянин. - Конечно, ключевую роль играют врачи. Но и они бы без помощи других отраслей не справились. Я бы сказал, не справились бы без консолидированного понимания и поддержки всех москвичей».КОГО НАГРАДИЛИСреди тех, кого сегодня поздравляли в мэрии Москвы:- Николай Расторгуев, солист группы \\"Любэ\\" отмечен орденом Александра Невского - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность;- Елена Коротина, главная медицинская сестра Городской клинической больницы № 1 имени Пирогова награждена медалью Луки Крымского - за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм;- епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов Аркадий Викторович), председатель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви (Московского Патриархата) отмечен знаком отличия \\"За заслуги перед Москвой\\" - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и москвичей, большой личный вклад в реализацию социально значимых и благотворительных проектов, организацию работы по оказанию помощи и духовной поддержки пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.Сегодня некоторым жителям присвоили почётные звания РФ и Москвы. Заслуги москвичей были отмечены также благодарностями президента России и мэра Москвы, почетными грамотами правительства Москвы.