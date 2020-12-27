Вечером в субботу, 26 декабря, жители района Бутово, что на юге столицы, стали очевидцами весьма странного действа. Серебристая иномарка \\"Опель\\", маневрируя между сугробами, заехала в парк \\"Южное Бутово\\". На минуточку, это пешеходная зона, вокруг которой установлены дорожные знаки, запрещающие въезд автомобилям.- Он перемахнул через бордюр и заехал в сам парк. Сначала колесил по пешеходным дорожкам, а потом и вовсе съехал с ледяной горки, на которой дети катались. Повезло еще что люди успели разбежаться, - рассказала kp.ru Диана Шивцова, местная жительница.Взбесившуюся иномарку, которая к тому моменту потеряла в сугробах бампер, остановила охрана парка. Тут -то и выяснилось, что водитель, мягко, говоря, пьян. Мужчина едва стол на ногах и даже имя свое произнести не мог. Да и не до имени ему было: праздник же скоро.- Новый год на носу, - бормотал он.Эту же песню автомобилист пел полицейским.- Данный гражданин был доставлен в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол, - сообщили kp.ru в пресс-службе главка столичного МВД.Мужчине грозит лишение водительского удостоверения и штраф.