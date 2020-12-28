Районные поликлиники в столице превращаются в современные медицинские комплексы. До 2024 года по всему городу реконструируют около 140 зданий поликлиник. Кроме того, построят ещё 30 новых корпусов в районах, где их не хватает.Сегодня, 28 декабря, пациентов вновь начали принимать отремонтированные здания - детская поликлиника № 98 филиал № 2 в районе Чертаново Южное, а также филиал № 2 детской поликлиники № 38 в районе Арбат и филиал № 1 детской поликлиники № 140 в районе Северное Тушино.\\"Масштабная программа реконструкции московских поликлиник принесла свои первые результаты, - сказал сегодня, 28 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии детской поликлиники № 98 в районе Чертаново Южное. - Мы открываем 3 детские поликлиники, в которых для маленьких пациентов, их родителей и врачей создана комфортная среда качественно нового уровня.В наших планах реконструкция по этому стандарту 137 поликлиник, десятки из них уже находятся в работе. Так что в ближайшие годы мы приведем в порядок треть поликлинического фонда Москвы – именно те поликлиники, которые больше всего нуждаются в реконструкции\\".ЧТО СДЕЛАЛИПоликлиника № 98 филиал № 2 в районе Чертаново Южное на Чертановской улице разместилась на 3 этажах. Во время реконструкции в здании:- обновили фасад, стяжку пола, внутреннюю отделку помещений;- заменили 87 дверных и 101 оконного блоков;- установили лифт;- системы электричества, воды и канализации, отопления, вентиляции;- закупили 877 единиц современной медицинской техники, в том числе рентгенографический комплекс на 2 рабочих места и 2 аппарата УЗИ.Здание рассчитано на 320 посещений в смену.В ЧЕМ ПОЛЬЗАПо новому московскому стандарту поликлиник:- рассадку врачей по кабинетам делают так, чтобы очередей собиралось меньше и ожидание приема стало комфортным;- для детей с симптомами инфекции создан отдельный вход через фильтр-бокс. Это позволяет разделить потоки здоровых детей и заболевших;- появляются современные виды диагностики, среди которых нейросонография детей первых месяцев жизни (ультразвуковое исследование головного мозга ребёнка), суточный мониторинг артериального давления, холтер-мониторинг (точное суточное отслеживание показаний работы сердца), эхокардиография (метод исследования сердечной мышцы с помощью ультразвука);- для пациентов созданы зоны комфортного ожидания с кондиционерами, кулерами с питьевой водой, телевизорами, мягкими диванами и креслами;- для врачей и медицинских сестер - уютные комнаты отдыха, где они могут перекусить и обсудить рабочие вопросы;- рядом с поликлиниками появляются газоны, лавочки, детские площадки, парковочные места.ЦИФРЫСпециалисты Комплекса городского хозяйства Москвы сейчас реконструируют 37 городских поликлиник общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Из них:- 11 поликлиник полностью обновят до конца 2020 года;- 26 поликлиник планируют открыть в начале 2021 года.На всех площадках работают свыше 5 350 рабочих и 310 единиц техники.