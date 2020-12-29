Здравствуй, елка, Новый год – так и хочется сказать, узнав о свежем прогнозе синоптиков на праздники. Еще недавно нам обещали идеальную зимнюю погоду: мол, под бой курантов будет хороший морозец, -10, и снег. Но ситуация в атмосфере изменилась – а вместе с ней и прогноз.Подробности “КП” сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:- В полночь, когда мы будем поздравлять друг друга с наступлением 2021 года, на улице будет около -1 градуса. В течение новогодней ночи температура повысится и станет плюсовой. А днем 1 января вновь понизится до -1 градуса. Возможен мокрый снег, хотя совсем небольшой и лишь местами. 2 января ожидается такая же погода, -1 градус, только снега будет побольше.Оттепель на Новый год – подарок от мощного атлантического циклона по имении “Белла”, объясняют специалиста центра “Фобос”. Он уже принес зимние ливни со штормовым ветром в Европу: Великобританию, Францию. Италию, Балканы, Балтийские страны. И движется на восток, к России. Сильных осадков на нашу долю у циклона уже не осталось, только теплый воздух. Праздник у нас будет градусов на 10 теплее по сравнению с климатическими нормами. Но до рекорда дело не дойдет. Максимальная температура для 1 января в Москве за все 140 метеонаблюдений +4,2 градуса. Рекорд держится почти полвека, с 1973 года.Но ладно бы только оттепель – в конце концов, это лучше, чем -40. И вообще можно с оптимизмом думать, что скоро весна. Но метеорологи пугают еще гололедом и ледяными дождями.- Самая опасная ситуация будет 30 декабря, - предупреждает Татьяна Позднякова. - Почему? Температура земной поверхности на данный момент отрицательная, -6...-8 градусов. А сейчас к нам идет тепло. Самое опасное – это когда теплые воздушные массы сталкиваются с холодными, а вода попадает на морозную поверхность. В Калужской и Смоленской областях уже наблюдались ледяные дожди и гололед. В Москве и Подмосковье это возможно вечером 29 декабря, а также 30 декабря до полудня. Потом температура воздуха сравняется с температурой земной поверхности, и условий для образования гололеда, то есть толстой корки льда на дорогах, проводах и деревьях, больше не будет. Хотя гололедица возможна – если ночью замерзнут лужи, образовавшиеся днем.Впрочем, синоптики центра “Фобос” настроены более пессимистично. Они считают, что ледяные дожди возможны в Москве и 31 декабря, и в новогоднюю ночь.А как же лыжи, коньки, санки и прочие зимние радости? Неужели погода оставит нас без них?- Снег в любом случае не успеет растаять. Оттепель будет короткой. После 3 января начнется постепенное похолодание. А к 7 января есть надежда на рождественские морозы, хотя вряд ли они будут сильными, - делится прогнозами Татьяна Позднякова.