Сергей Собянин: школьники остаются на дистанционке, послаблений масочно-перчаточного режима не будет

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Последние две недели столичные власти анализировали ситуацию с распространением коронавируса. Мэр города Сергей Собянин говорит, что удается прерывать цепочки заболевания, не прибегая к тотальному закрытию города и сохраняя работу всех секторов экономики. Прирост по выявлению новых заболевших за прошедшую неделю составил всего 2%.

- Ситуация в городе становится стабильнее, и важно ее сохранить. Это возможно сделать только совместными усилиями, - сообщил Сергей Собянин.

О новых решениях мэр столицы написал в своем блоге.

1. Со 2 по 8 ноября 2020 года школьники 6-11 классов продолжат обучение в дистанционном режиме. Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации.

2. Городские учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (подведомственные Правительству Москвы) будут закрыты еще месяц – до 29 ноября 2020 года.

3. Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников продлевается до 29 ноября 2020 г.

4. До конца ноября 2020 года будет действовать и домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.

5. Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 года. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях Правительства Москвы.

6. Никаких послаблений не будет и в части контроля соблюдения масочного и перчаточного режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Систему чекинов могут расширить: Власти Москвы рассказали о внедрении QR-кодов в ресторанах и салонах красоты

Уже есть результат - около 1700 посетителей ночных заведений получили SMS-оповещение о возможном контакте с зараженным коронавирусом (подробности)