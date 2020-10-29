Выбирай семейный тариф: Как сэкономить на звонках и мобильном интернете

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Причем экономить сразу всей семьей. Для этого нужно правильно подойти к выбору мобильного оператора и тарифа, которым вы пользуетесь. Выгоднее, когда все цифровые «плюшки» можно подключить в одном месте, не переплачивая за лишние услуги.

Прикиньте, сколько денег вы и все ваши члены семьи каждый месяц тратят на мобильную связь, домашний интернет, кабельное ТВ. По отдельности каждая услуга может казаться не такой уж и дорогой, но если суммировать их все и посчитать общие затраты семьи, сумма набегает немалая.

Москвичи могут отказаться от лишних трат и экономить с умом, подключив семейные тарифы линейки «МЫ МТС». Наполнение тарифов разное и можно выбрать по своим потребностям: только мобильная связь с пакетом голосовых услуг, безлимитным мобильным интернетом и подпиской на онлайн-кинотеатр или дополнить домашним интернетом и цифровым ТВ. Всем членам семьи одновременно будет доступно множество цифровых услуг. Дети смогу смотреть мультики, родители – сериалы или ток-шоу, а вы в это же время наслаждаться любимыми фильмами. И все это можно делать одновременно с нескольких гаджетов, не переживая, что трафик в какой-то момент закончится. К семейному тарифу можно подключить до пяти номеров. Удобно то, что в этих тарифах легко контролировать расходы всех членов семьи и оплачивать их постфактум. А семья получает существенную экономию по сравнению с покупкой каждого цифрового сервиса по отдельности.

Существенный бонус к новому предложению – защита о спам-звонков, которых за день может раздаваться довольно много. Какие только услуги не предлагают пользователям мобильной связи. Причем не перестаешь удивляться, как упорно названивают боты с посторонних номеров. В семейном тарифе на все номера распространяется автоматическая защита от спам-звонков.