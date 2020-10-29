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Общество

Открытие Центрального автовокзала Москвы после реконструкции: Перрон на крыше, гигантские часы, восемь кинозалов и советская мозаика

Один из крупнейших транспортных хабов Европы вновь принимает пассажиров
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Вход в комплекс открыли для всех желающих в четверг. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Вход в комплекс открыли для всех желающих в четверг. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Вдоль Щелковского шоссе сверкающий красавец-корабль "обгоняет" потоки машин, словно плывёт мимо жилых пятиэтажек и офисов. Таким спустя три года реконструкции стал Центральный автовокзал Москвы. Его ещё называют Щелковский - по ближайшей станции метро "Щелковская".

Огромный стеклянный комплекс с волнообразным фасадом напоминает океанский лайнер. От прежнего суетного места с баулами, бродягами, стихийной торговлей и стоянками не осталось и следа.

Один из крупнейших транспортных хабов столицы и России вновь начинает отправлять пассажиров завтра, 30 октября. Вход в комплекс откроют для всех желающих сегодня с 13.00.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Первыми в нем побывали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

- Мы продолжаем программу модернизации московских автовокзалов, - сказал сегодня, 29 октября, мэр Сергей Собянин на открытии Центрального автовокзала столицы. - За последние годы в Москве были построены три новых крупных автовокзала – "Южные ворота" на Бесединском шоссе, "Северные ворота" в Ховрино и "Саларьево" в Новой Москве. Сегодня мы завершаем еще один крупнейший проект в этой сфере. После реконструкции открывается автовокзал "Центральный" на Щёлковском шоссе − самый большой и современный автовокзал в Москве и России, который связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами России и странами

Это уникальный по масштабам проект, реализация которого не стоила городу ни копейки. Вокзал был реконструирован полностью за счёт частных средств.

По его словам, на основе договоренности с правительством Московской области автовокзал "Центральный" перейдет в собственность Москвы и станет частью городской транспортной системы. "В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает к январю", - отметил Собянин.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Во время церемонии открытия Сергей Собянин и Андрей Воробьёв подписали соглашение между правительством Москвы и правительством Московской области о дальнейшем сотрудничестве в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона, включая открытие новых маршрутов, развитие МЦД, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.

- Очень приятно, что Щелковский вокзал имеет такие очертания, - сказал Андрей Воробьев. - В Московской области сегодня 44 вокзала. Пользуясь случаем, я приглашаю инвесторов и московских и не только в Мытищи, Подольск, Люберцы, в Ногинск для того, чтобы они также реконструировались, как и в Москве. Потому что это очень удобно для каждого человека. Здесь есть все - и комфорт, и безопасность. Это дорогого стоит.

Инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В столице появился новый современный автовокзал мирового уровня с развитой инфраструктурой, - сказал инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов. - Москвичи и гости города теперь могут пользоваться удобным, комфортным, многофункциональным пространством, организованным по принципу "сухие ноги". Автовокзал улучшит транспортную ситуацию в районе Щёлковского шоссе, создаст более тысячи дополнительных рабочих мест и обеспечит жителей востока столицы качественным отдыхом и шопингом.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

ТТХ

Многофункциональный комплекс (МФК) "Щелковский" состоит из одноименных транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и торгово-развлекательного центра (ТРЦ).

Общая площадь - более 150 тысяч квадратных метров.

В здании - 11 этажей, из них 6 наземных и 5 подземных.

Все удобства для инвалидов и мам с колясками:

- комфортные для проезда и прохода маршруты;

- широкие двери и лифты;

- специальная зона отдыха на шестом этаже;

- специальные касса и санузел.

В дальнейшем на полу разместят тактильные указатели для слабовидящих.

Ночная подсветка здания. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Ночная подсветка здания. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Везде в комплексе соблюдаются все требования Роспотребнадзора в пандемию - необходимые системы для обеззараживания, санитайзеры, рецеркуляторы, разметка для социальной дистанции.

Внимание! Посетители здания МФК должны надевать маски и перчатки.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Ст. м. "Щелковская", Щелковское ш., д. 75.

ВРЕМЯ РАБОТЫ

1. Автовокзал - ежедневно, круглосуточно.

2. Торговый центр:

- с понедельника по четверг, а также в воскресенье - 10.00 - 22.00;

- в пятницу и субботу - 10.00 - 23.00.

3. Супермаркет - круглосуточно, без выходных.

4. Кинотеатр - ежедневно, 10.00 - 2.00 (начало последнего сеанса - примерно в 0.30).

5. Фитнес-клуб:

- в будни - 7.00 - 0.00;

- в выходные - 9.00 - 0.00.

6. Парковка - ежедневно, круглосуточно.

АВТОВОКЗАЛ

На первом и шестом этажах ТПУ - полностью обновлённый автовокзал "Центральный", построенный в 1971 году. До начала 2000-х годов он был единственным автовокзалом в Москве. Несмотря на то, что находился на востоке столицы, автобусы отсюда отправлялись даже на запад, объезжая весь город.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Последняя масштабная реконструкция старого 3-этажного здания проводилась в 1997 году.

Сегодня:

- Площадь - 5,5 тысяч квадратных метров.

- Количество пассажиров - более 1 миллиона человек в год. Ежедневно хабом пользуются около 150 тысяч человек, из них метро - более 70 тысяч пассажиров. К концу года через ТПУ будет проходить около 200 тысяч пассажиров в сутки.

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".

- Количество маршрутов - 216 междугородних рейсов ежедневно. Отсюда автобусы будут отправляться в 12 городов России на севере, северо-востоке и востоке страны - Рыбинск, Ярославль, Киров, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Чебоксары, Суздаль, Ковров, Кольчугино, Нижний Новгород и Самару. А также в Нур-Султан, Алма-Ату, Ригу, Таллин и Вильнюс.

Через хаб проходят ещё и 46 линий наземки. Из них регулярных маршрутов Москвы – 28 тысяч пассажиров ежедневно, областных маршрутов – 49 тысяч пассажиров ежедневно.

ФИШКА:

- на крыше вокзала - только зона отправления на 6 пассажирских перронов междугородних автобусов и 6 мест для стоянки общественного транспорта. Сюда они смогут заезжать по эстакаде длиной в 200 метров. "Умная" дорога сама будет разруливать движение за счёт интеллектуальной системы распределения транспортных потоков. На эстакаде светофоры дают "зелёный" поднимающемуся вверх транспорту.

При этом автобусы уезжают с автовокзала только в направлении выезда из Москвы. Благодаря этому разгрузятся Щелковское шоссе, 9-я Парковая и Уральская улицы.

Кстати, внутри вокзала пассажиры пересекаются лишь на входе в здание. Но потом те, кто идет на посадку, покупают билеты и поднимаются на 6 этаж на лифтах. То есть толчеи и пробок не будет.

ЧТО ЕЩЁ:

- на первом этаже - только зона прибытия на 4 перрона для пригородных и межрегиональных автобусов и 15 мест для стоянки общественного транспорта;

- три лифта всего на 78 пассажиров (по 26 человек каждый) для проезда с первого на шестой этаж и обратно;

- встроенная автомойка с дезинфекцией и центр ремонта туристических автобусов. Это первый такой автовокзал в Москве;

- собственная гостиница на 24 номера. Такая услуга впервые появилась на автовокзале в столице. Здесь смогут также ночевать водители, для которых «Центральный» − пересадочный пункт. Постояльцев начнут принимать с 25 ноября 2020 года;

- два зала ожидания с информационными табло;

- комната матери и ребенка;

- вендинговые аппараты с напитками, снеками, а также масками и перчатками;

- терминал для самостоятельной покупки билетов пассажирами;

- инфокиоск с расписанием автобусов, схемой автовокзала, информацией о покупке и возврате билетов, а также ответами на часто задаваемые вопросы.

ИСТОРИЯ

В прежнем автовокзале в зале ожидания на втором этаже находилось огромное, во всю торцевую стену, мозаичное смальтовое панно советского художника-монументалиста, одного из директоров Третьяковской галереи Юрия Королева "Моя Родина" (1972 г.).

На нем - сказочный лев и гуси-лебеди, спортсмен и парящий в невесомости космонавт, церковь и семья среди снопов пшеницы.

Сейчас панно реставрируют. Затем его разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала.

После реставрации панно разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала.

После реставрации панно разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Напомним, самые известные в Москве мозаики этого автора украшают станции метро "Свиблово" и "Улица 1905 года", а также вестибюль Центрального музея Вооруженных сил.

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

На одном подземном уровне и со 2 по 5 наземные этажи - порядка 250 сетевых магазинов, ресторанов и кафе, салонов красоты, сервисных компаний, развлекательных центров. Среди них:

- кинотеатр на 8 залов всего на 922 зрителя, с постоянными скидками от 20 до 50 процентов для детей, пенсионеров, многодетных семей и учащихся;

- семейный детский парк с лабиринтами, батутами, скалодромом, подвесными переправами, вулканом и сказочными пещерами - всего более 30 аттракционов;

- фитнес-клуб с бассейном - отдельный вход со стороны Щелковского шоссе;

- супермаркет и фермерская ярмарка от агрокластера "Фуд Сити";

- магазин бытовой техники и электроники;

- хобби-гипермаркет;

- книжный сетевой магазин;

- бутики одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики известных брендов;

- рестораны с авторским меню, кофейни, бургерные, лапшичная, пиццерии, зона фаст-фуда с панорамным остеклением.

ФИШКА:

- на высоте 20 метров над главным входом со стороны Уральской улицы - ажурные часы с девятиметровым циферблатом. Длина часовой стрелки - 4 метра, минутной стрелки - 5,3 метра. Под часами удобно назначать деловые встречи и романтические свидания.

ЧТО ЕЩЁ:

- на фасаде - разноцветная вечерняя подсветка из специальных световых трубок и 7 740 светильников. Площадь освещения – 5 000 квадратных метров;

- внутри здания - 33 большие подвесные светодиодные лампы украшены гипоаллергенным мхом, не притягивающим пыль;

- в общественных зонах - Wi-Fi сеть нового поколения с высокоскоростным доступом в Интернет.

ПАРКИНГ

Три подземных этажа на 957 машин, в том числе места для инвалидов.

Въезд – со стороны Уральской улицы.

В центральной части парковки - 6 лифтов, которые соединяют ее с торговыми уровнями. Есть платная автомойка.

ФИШКА:

- для электромобилей - две специальные электро-заправочные станции от компании Schneider Electric (Франция).

ЦЕНЫ:

- первые три часа парковки – бесплатно. Следующие два часа - по 50 рублей каждый;

- начиная с третьего часа - 100 рублей в час;

- услуги электро-заправочных станций - бесплатно.

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