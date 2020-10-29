Открытие Центрального автовокзала Москвы после реконструкции: Перрон на крыше, гигантские часы, восемь кинозалов и советская мозаика

Вход в комплекс открыли для всех желающих в четверг. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
Вдоль Щелковского шоссе сверкающий красавец-корабль "обгоняет" потоки машин, словно плывёт мимо жилых пятиэтажек и офисов. Таким спустя три года реконструкции стал Центральный автовокзал Москвы. Его ещё называют Щелковский - по ближайшей станции метро "Щелковская".
Огромный стеклянный комплекс с волнообразным фасадом напоминает океанский лайнер. От прежнего суетного места с баулами, бродягами, стихийной торговлей и стоянками не осталось и следа.
Один из крупнейших транспортных хабов столицы и России вновь начинает отправлять пассажиров завтра, 30 октября. Вход в комплекс откроют для всех желающих сегодня с 13.00.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
Первыми в нем побывали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
- Мы продолжаем программу модернизации московских автовокзалов, - сказал сегодня, 29 октября, мэр Сергей Собянин на открытии Центрального автовокзала столицы. - За последние годы в Москве были построены три новых крупных автовокзала – "Южные ворота" на Бесединском шоссе, "Северные ворота" в Ховрино и "Саларьево" в Новой Москве. Сегодня мы завершаем еще один крупнейший проект в этой сфере. После реконструкции открывается автовокзал "Центральный" на Щёлковском шоссе − самый большой и современный автовокзал в Москве и России, который связывает столицу с десятками городов Подмосковья, другими регионами России и странами
Это уникальный по масштабам проект, реализация которого не стоила городу ни копейки. Вокзал был реконструирован полностью за счёт частных средств.
По его словам, на основе договоренности с правительством Московской области автовокзал "Центральный" перейдет в собственность Москвы и станет частью городской транспортной системы. "В настоящее время создаем уникальный проект - единую билетную проездную систему, которая заработает к январю", - отметил Собянин.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
Во время церемонии открытия Сергей Собянин и Андрей Воробьёв подписали соглашение между правительством Москвы и правительством Московской области о дальнейшем сотрудничестве в области развития и улучшения транспортной инфраструктуры Московского региона, включая открытие новых маршрутов, развитие МЦД, интеграцию билетной системы и внедрение единых стандартов транспортной безопасности.
- Очень приятно, что Щелковский вокзал имеет такие очертания, - сказал Андрей Воробьев. - В Московской области сегодня 44 вокзала. Пользуясь случаем, я приглашаю инвесторов и московских и не только в Мытищи, Подольск, Люберцы, в Ногинск для того, чтобы они также реконструировались, как и в Москве. Потому что это очень удобно для каждого человека. Здесь есть все - и комфорт, и безопасность. Это дорогого стоит.
Инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Фото: Светлана ВОЛКОВА
- В столице появился новый современный автовокзал мирового уровня с развитой инфраструктурой, - сказал инвестор проекта, председатель совета директоров Группы компаний "Киевская площадь" Год Нисанов. - Москвичи и гости города теперь могут пользоваться удобным, комфортным, многофункциональным пространством, организованным по принципу "сухие ноги". Автовокзал улучшит транспортную ситуацию в районе Щёлковского шоссе, создаст более тысячи дополнительных рабочих мест и обеспечит жителей востока столицы качественным отдыхом и шопингом.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
ТТХ
Многофункциональный комплекс (МФК) "Щелковский" состоит из одноименных транспортно-пересадочного узла (ТПУ) и торгово-развлекательного центра (ТРЦ).
Общая площадь - более 150 тысяч квадратных метров.
В здании - 11 этажей, из них 6 наземных и 5 подземных.
Все удобства для инвалидов и мам с колясками:
- комфортные для проезда и прохода маршруты;
- широкие двери и лифты;
- специальная зона отдыха на шестом этаже;
- специальные касса и санузел.
В дальнейшем на полу разместят тактильные указатели для слабовидящих.
Ночная подсветка здания. Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
Везде в комплексе соблюдаются все требования Роспотребнадзора в пандемию - необходимые системы для обеззараживания, санитайзеры, рецеркуляторы, разметка для социальной дистанции.
Внимание! Посетители здания МФК должны надевать маски и перчатки.
КАК ДОБРАТЬСЯ
Ст. м. "Щелковская", Щелковское ш., д. 75.
ВРЕМЯ РАБОТЫ
1. Автовокзал - ежедневно, круглосуточно.
2. Торговый центр:
- с понедельника по четверг, а также в воскресенье - 10.00 - 22.00;
- в пятницу и субботу - 10.00 - 23.00.
3. Супермаркет - круглосуточно, без выходных.
4. Кинотеатр - ежедневно, 10.00 - 2.00 (начало последнего сеанса - примерно в 0.30).
5. Фитнес-клуб:
- в будни - 7.00 - 0.00;
- в выходные - 9.00 - 0.00.
6. Парковка - ежедневно, круглосуточно.
АВТОВОКЗАЛ
На первом и шестом этажах ТПУ - полностью обновлённый автовокзал "Центральный", построенный в 1971 году. До начала 2000-х годов он был единственным автовокзалом в Москве. Несмотря на то, что находился на востоке столицы, автобусы отсюда отправлялись даже на запад, объезжая весь город.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
Последняя масштабная реконструкция старого 3-этажного здания проводилась в 1997 году.
Сегодня:
- Площадь - 5,5 тысяч квадратных метров.
- Количество пассажиров - более 1 миллиона человек в год. Ежедневно хабом пользуются около 150 тысяч человек, из них метро - более 70 тысяч пассажиров. К концу года через ТПУ будет проходить около 200 тысяч пассажиров в сутки.
Фото предоставлено пресс-службой ГК "Киевская площадь".
- Количество маршрутов - 216 междугородних рейсов ежедневно. Отсюда автобусы будут отправляться в 12 городов России на севере, северо-востоке и востоке страны - Рыбинск, Ярославль, Киров, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Чебоксары, Суздаль, Ковров, Кольчугино, Нижний Новгород и Самару. А также в Нур-Султан, Алма-Ату, Ригу, Таллин и Вильнюс.
Через хаб проходят ещё и 46 линий наземки. Из них регулярных маршрутов Москвы – 28 тысяч пассажиров ежедневно, областных маршрутов – 49 тысяч пассажиров ежедневно.
ФИШКА:
- на крыше вокзала - только зона отправления на 6 пассажирских перронов междугородних автобусов и 6 мест для стоянки общественного транспорта. Сюда они смогут заезжать по эстакаде длиной в 200 метров. "Умная" дорога сама будет разруливать движение за счёт интеллектуальной системы распределения транспортных потоков. На эстакаде светофоры дают "зелёный" поднимающемуся вверх транспорту.
При этом автобусы уезжают с автовокзала только в направлении выезда из Москвы. Благодаря этому разгрузятся Щелковское шоссе, 9-я Парковая и Уральская улицы.
Кстати, внутри вокзала пассажиры пересекаются лишь на входе в здание. Но потом те, кто идет на посадку, покупают билеты и поднимаются на 6 этаж на лифтах. То есть толчеи и пробок не будет.
ЧТО ЕЩЁ:
- на первом этаже - только зона прибытия на 4 перрона для пригородных и межрегиональных автобусов и 15 мест для стоянки общественного транспорта;
- три лифта всего на 78 пассажиров (по 26 человек каждый) для проезда с первого на шестой этаж и обратно;
- встроенная автомойка с дезинфекцией и центр ремонта туристических автобусов. Это первый такой автовокзал в Москве;
- собственная гостиница на 24 номера. Такая услуга впервые появилась на автовокзале в столице. Здесь смогут также ночевать водители, для которых «Центральный» − пересадочный пункт. Постояльцев начнут принимать с 25 ноября 2020 года;
- два зала ожидания с информационными табло;
- комната матери и ребенка;
- вендинговые аппараты с напитками, снеками, а также масками и перчатками;
- терминал для самостоятельной покупки билетов пассажирами;
- инфокиоск с расписанием автобусов, схемой автовокзала, информацией о покупке и возврате билетов, а также ответами на часто задаваемые вопросы.
ИСТОРИЯ
В прежнем автовокзале в зале ожидания на втором этаже находилось огромное, во всю торцевую стену, мозаичное смальтовое панно советского художника-монументалиста, одного из директоров Третьяковской галереи Юрия Королева "Моя Родина" (1972 г.).
На нем - сказочный лев и гуси-лебеди, спортсмен и парящий в невесомости космонавт, церковь и семья среди снопов пшеницы.
Сейчас панно реставрируют. Затем его разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала.
После реставрации панно разместят на фасаде нового комплекса со стороны автовокзала.
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Напомним, самые известные в Москве мозаики этого автора украшают станции метро "Свиблово" и "Улица 1905 года", а также вестибюль Центрального музея Вооруженных сил.
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР
На одном подземном уровне и со 2 по 5 наземные этажи - порядка 250 сетевых магазинов, ресторанов и кафе, салонов красоты, сервисных компаний, развлекательных центров. Среди них:
- кинотеатр на 8 залов всего на 922 зрителя, с постоянными скидками от 20 до 50 процентов для детей, пенсионеров, многодетных семей и учащихся;
- семейный детский парк с лабиринтами, батутами, скалодромом, подвесными переправами, вулканом и сказочными пещерами - всего более 30 аттракционов;
- фитнес-клуб с бассейном - отдельный вход со стороны Щелковского шоссе;
- супермаркет и фермерская ярмарка от агрокластера "Фуд Сити";
- магазин бытовой техники и электроники;
- хобби-гипермаркет;
- книжный сетевой магазин;
- бутики одежды, обуви, аксессуаров, парфюмерии и косметики известных брендов;
- рестораны с авторским меню, кофейни, бургерные, лапшичная, пиццерии, зона фаст-фуда с панорамным остеклением.
ФИШКА:
- на высоте 20 метров над главным входом со стороны Уральской улицы - ажурные часы с девятиметровым циферблатом. Длина часовой стрелки - 4 метра, минутной стрелки - 5,3 метра. Под часами удобно назначать деловые встречи и романтические свидания.
ЧТО ЕЩЁ:
- на фасаде - разноцветная вечерняя подсветка из специальных световых трубок и 7 740 светильников. Площадь освещения – 5 000 квадратных метров;
- внутри здания - 33 большие подвесные светодиодные лампы украшены гипоаллергенным мхом, не притягивающим пыль;
- в общественных зонах - Wi-Fi сеть нового поколения с высокоскоростным доступом в Интернет.
ПАРКИНГ
Три подземных этажа на 957 машин, в том числе места для инвалидов.
Въезд – со стороны Уральской улицы.
В центральной части парковки - 6 лифтов, которые соединяют ее с торговыми уровнями. Есть платная автомойка.
ФИШКА:
- для электромобилей - две специальные электро-заправочные станции от компании Schneider Electric (Франция).
ЦЕНЫ:
- первые три часа парковки – бесплатно. Следующие два часа - по 50 рублей каждый;
- начиная с третьего часа - 100 рублей в час;
- услуги электро-заправочных станций - бесплатно.