Собянин рассказал, закроют ли детсады и вузы из-за коронавируса

Мэр столицы напомнил, что существует свободный режим посещения детсадов Фото: Евгения ГУСЕВА

Власти Москвы не планируют закрывать детские сады и вузы из-за коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил 29 октября в эфире телеканала «Россия 24».

- Мы не собираемся закрывать детские сады. Никакой необходимости на сегодняшний день в этом нет. Более того, как вы видите, младшие классы, с первых по пятые, находятся в обычной системе обучения, - сказал Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что существует свободный режим посещения детсадов. Можно в любой момент написать заявление директору и плату не будут брать.

Не будет длиться месяцами и дистанционное образование в школах. Как только появится возможность, то школьники снова вернуться за парты.

- Более того, половина школьников учатся в режиме оффлайн. Мы предпринимаем все меры, чтобы совершенствовать систему видеоуроков, видеоконференцсвязи, системы Московской электронной школы, чтобы это была полноценная учеба, - сказал Сергей Собянин.

Что же касается студентов, и их опасений из-за контактов с родственниками, мэр москвы ответил, что все под контролем. Если кто-то болеет ковидом, то группы или даже целые корпуса отправляют на карантин, чтобы выяснить причины массового заболевания и протестировать всех.

- Сегодня, в соответствии с Роспотребнадзором и Министерством образования, вузы сами принимают решение: полностью или частично переходить на удаленную систему обучения. В любом случае мы контролируем ситуацию. Сегодня нет такого критического количества заболевших для того, чтобы полностью переводить на дистанционку. Будем дальше смотреть, как будет развиваться ситуация, - сказал Сергей Собянин.

К тому же мэр города сказал, что в городе обстановка стабилизируется. И это способствуют сами горожане. Масочный режим соблюдают 90% москвичей.

- Сегодня ситуация кардинально изменилась: 90% москвичей соблюдают масочный режим в метро, в общественном транспорте и магазинах – там под 80% также соблюдают режим, - сказал Сергей Собянин.

По словам мэра города, требования соблюдения масочного режима в столице продолжится.

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