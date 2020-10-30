Экскурсии и мастер-классы: в московских парках пройдет «Ночь искусств»

В усадьбе «Воронцово» поведают о жизни и творчестве итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет в ночь с 3 на 4 ноября. Специальную программу придумали в столичных парках. Все они пройдут в режиме онлайн – видеозаписи опубликуют 3 ноября на официальных страницах парков в сетях «Вконтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм».

- В рамках «Ночи искусств» свою программу представят городские парки. Они приглашают всех желающих на онлайн-экскурсии, лекции, познавательные викторины и творческие мастер-классы, — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

Акция «Ночь искусств» в столице пройдет уже в восьмой раз.

Рождественский вертеп и творчество Микеланджело

«Сокольники» покажут, как парк изображали на картинах XIX века известные художники Алексей Саврасов и Исаак Левитан. Также покажут пейзажи советского художника-авангардиста Анатолия Зверева и современных живописцев. Онлайн-выставка начнется в 12.00.

Лианозовский парк подготовил онлайн-экскурсию. Зрители узнают, как появился Нижний Лианозовский пруд, и где раньше находился зеленый театр. А также покажут архивные фотографии Лианозовского парка. Видеозапись опубликуют в социальных сетях в 18.00.

Музей-усадьба «Люблино» расскажет историю рождественского вертепа (кукольного театра, в котором воссоздана сцена рождения Иисуса Христа) и как спектакли менялись на протяжении веков. Лекция усадьбы начнется в 18.00.

В усадьбе «Воронцово» поведают о жизни и творчестве итальянского скульптора и художника Микеланджело Буонарроти. Лекция начнется в 18.00.

Таганский парк предлагает поучаствовать в викторине, которая начнется в 18.00. Москвичам предлагают ответить на вопросы об истории русской музыки и изобразительного искусства.

- Например, отгадать имя художника-пейзажиста по картине, назвать изображенного на портрете известного человека или вспомнить, сколько действий в знаменитом балете Петра Чайковского, - рассказали организаторы.

Осенний пейзаж и рок-концерт

Бабушкинский парк предлагает попробовать себя в графике. Художница Александра Калиничева покажет зрителям, как нарисовать натюрморт: чашки, фрукты или часы. Понадобится лист белой бумаги и простые карандаши разной мягкости. Видеозапись опубликуют в сети в 18.00.

Парк «Фили» проведет мастер-класс по созданию елочных украшений из подручных предметов (ниток, веревок, лент). Видеозапись урока разместят в 20.00. А через час будет опубликован рассказ об истории парка. Все желающие узнают, когда его территория принадлежала Нарышкиным и каких монарших особ здесь принимали.

Парк «Северное Тушино» подготовил музыкальную программу:

- выступление коллектива «Шоу трех роялей Bel Suonoв» 18.00,

- выступление рок-группы Stone Submarines в 22.00,

- мастер-класс по созданию картонного корабля в 23.00.