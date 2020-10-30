Под Балашихой нашли мальчика, который жил с отцом в самодельной хижине в лесу

Полиция передала мальчика медикам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Странного чумазого мальчишку на детской площадке в Подмосковном городе Балашиха еще в начале октября заметили местные жители. Ребенок всегда приходил один и рассказывал казавшуюся дикой историю о том, что он с папой якобы живет в лесу. Местные подкармливали пацана, но обратиться в полицию долгое время никто не решался. Но неравнодушный человек все-таки нашелся.

- В четверг, 29 октября, поступило сообщение от местной жительницы о том, что на детской площадке в микрорайоне 1 Мая обнаружен малолетний ребенок без присмотра взрослых, - сообщила «КП» начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В тот же день полицейские организовали поисковую операцию. Мальчика действительно нашли в лесу.

- Около двух недель ребенок проживал в самодельной постройке с лесу с 46-летним жителем Средней Азии, отцом, – добавила Татьяна Петрова.

Из леса ребенка увезли в больницу. Известно, что мальчику семь лет. В школу и детский сад он никогда не ходил. Отец ребенка в России находился нелегально. Несколько лет назад он переехал из Узбекистана. А вот кто мама мальчишки, пока точно не установлено.

- Ни у ребенка, ни у отца не было никаких документов. По словам мужчины, мама мальчика умерла. Эта информация проверятся, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

Отца мальчика уже опросили следователи. По его словам, жить в лесу с сыном его заставила нищета. Мужчина подрабатывал на стройках, но на аренду квартиры или комнаты денег ему не хватало. Вернуться на родину вместе с сыном он не мог из-за пандемии и закрытых границ.

Несмотря на дикие условия, в которых приходилось выживать ребенку, он здоров, правда, отстает в развитии от своих сверстников. Мальчик не знает алфавит, умеет считать только до десяти.

Скорее всего, в ближайшее время его отец будет лишен родительских прав.

- По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - прокомментировала Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

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