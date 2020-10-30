Что ожидает мир от результатов президентских выборов в США?

ИМЭМО РАН и «Интерфакс» начали новый совместный проект «Россия и мир: профессиональный разговор». В его рамках пройдет серия экспертных встреч, посвященных важнейшим событиям в мировой политике и экономике.

На первой встрече обсуждались ожидания мира от нового президента США. Бесконечные гадания доморощенных «экспертов» на тему - кто из кандидатов в президенты США выиграет? - всем уже порядком поднадоели.

Именно поэтому разговор был ориентирован на максимально точные прогнозы, и свое видение происходящего в США представили признанные специалисты: Александр Дынкин, президент ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН, академик РАН. Спикерами были Алексей Арбатов, руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН; Александр Ломанов, заместитель директора, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН; Алексей Куприянов, старший научный сотрудник Отдела международно-политических проблем ИМЭМО РАН; Алексей Громыко, директор Института Европы РАН; Павел Тимофеев, старший научный сотрудник Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН; Николай Сурков, старший научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН.

РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР

Безусловно, один из ключевых раздражителей в российско-американских отношениях – это контроль над ядерными вооружениями. Россия и США не вели переговоров по этой теме уже 9 лет.

И все-таки есть надежда на то, что свою позитивную роль сыграют те предложения, которые выдвинула Россия. Напомним, наша страна предложила продлить на год существующий договор СНВ-3 с тем, чтобы начинать переговоры с последующим соглашением не на пустом месте, а имея солидную и прочную базу этого договора.

Еще одно важное предложение, сделанное Россией, – ее обязательство не развертывать баллистические ракеты на всей своей территории при условии, что аналогичные, запрещенные Договором СНВ ракеты не будут развертываться на территории стран НАТО.

Принятие российских инициатив, скорее всего, - дело следующего президента США.

ПОЗИЦИЯ ПОДНЕБЕСНОЙ

Ставки, которые делает Китай на нового президента США, меняются вместе с изменением позиции Байдена. Дело в том, что Байден начинал свою кампанию с критики Трампа за чрезмерное давление на Китай и с обещанием улучшить эти отношения, но вместе с коронакризисом позиция Байдена тоже получила очевидный перелом, и он стал поддерживать Трампа в антикитайской риторике.

Все же Трампу китайцы симпатизируют намного меньше, чем Байдену, и это понятно отчасти и потому, что у Байдена с Си Цзиньпинем хорошие личные контакты. Другое дело, что Байден сместит этот альянс с военной сферы в экономическую и будет очень стараться давить на Китай в экономической сфере.

Что касается изначального спора по американо-китайского спор о торговле, то Трампу в общем-то не удалось добиться больших результатов от Пекина. Что изменится при Байдене? Общие ожидания сводятся к тому, что Байден в отличие от Трампа будет сотрудничать с Китаем с большим интересом по тем вопросам, по которым сейчас сотрудничества вообще нет.

ИНДИЙСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

В Индии считают, что с Трампом можно заключать экономические и политические сделки, он понимает ценности партнерских отношений с Индией, что немаловажно, и не критикует президента Нарендру Моди за нарушение прав человека. Помимо этого, для Индии играет важную роль и ценно то, что президенты Моди и Трамп сумели наладить хорошие личные связи.

Но по мере того, как демократы определялись с кандидатом, индийцы все больше внимания уделяли Байдену. Его фигура расценивается как противоречивая. Байден активно способствовал заключению ядерной сделки между Индией и США с одной стороны, и неизменно при этом выступает за развитие торгово-экономического сотрудничества. Но, с другой стороны, Байден вместе с однопартийцами выступал с критикой нарушения прав человека в Индии.

Таким образом, для Индии вполне приемлема победа любого из кандидатов, поскольку кто бы ни одержал победу, стратегические цели в регионе и отношение к Индии, как к ключевому партнеру, не изменится.

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕЗИСЫ

В Брюсселе, Берлине, Париже, Лондоне предпочитают смену власти в Вашингтоне, но и в этом есть множество своих нюансов.

В Европе видят, что ничего принципиального не изменилось со времен Обамы, кроме сферы контроля над вооружениями. Действительно, в ней значимые изменения при Трампе произошли, но и в этом он больше стал продолжателем, чем "новатором". В Евросоюзе определенные силы предпочитают смену власти в США ради новой стилистики и менее болезненного транзита в отношениях.

А вот такие страны, как Польша и государства Прибалтики, больше всего заботит сохранение антироссийского консенсуса. Поэтому не так уж и важно для них, кто станет президентом – республиканец или демократ.

ЧАС МАКРОНА

Канцлер ФРГ Ангела Меркель скоро покинет свой пост, и французский президент Эммануэль Макрон не скрывает, что надеется стать лидером Европейского Союза. Усилия президента Макрона стать для Трампа привилегированным партнером США не достигли ожидаемого успеха, и он уже публично не раз высказывал свое разочарование тем, что действия Трампа фактически раскалывают Запад. Поэтому французская элита настроена, в первую очередь, в пользу Байдена.

Французы опасаются, что Трамп может как продолжить курс на подрыв системы международной безопасности, так и договориться за спиной Европы с Китаем или Россией и ужесточить торговую войну США с ЕС, а также курс на ослабление НАТО. Поэтому расчет Франции строится на том, что Байден – атлантист, который развернет США к трансатлантическому единству и глобальному лидерству.

БЛИЖНЕВОСТОЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ

Возможность понять фактическое положение дел на всем Ближнем Востоке лучше всего предоставляет оценка ожиданий от результатов американских выборов, царящих в политических элитах Турции, Израиля и Саудовской Аравии.

Саудиты считают Трампа более привлекательным и более-менее надежным союзником. Одновременно там опасаются, что в случае переизбрания он сможет в противоположность бывшей своей политике внезапно пойти на сделку с Ираном ради еще одной эффектной дипломатической победы.

Что касается отношения к Байдену, то в Эр-Рияде испытывают некую растерянность из-за того, что в стане американских демократов часто можно услышать высказывания о том, что альянс с Саудовской Аравией исчерпал себя, и его пора пересматривать.

В Турции – отрицательное отношение к Байдену именно из-за личной неприязни. Байден в свое время отметился антитурецкими высказываниями и личными выпадами в адрес президента Эрдогана и даже заявлял о поддержке тех, кто ему противостоит. Это вызвало негодование и резкую ответную реакцию. Так что в Турции с приходом Байдена ждут ужесточения санкций, а от Трампа - сохранения статус-кво.

Что касается Израиля, то там полагают, что политика США вряд ли будет существенно варьироваться. Но и не исключают некоторых различий, например, в случае переизбрания Трампа, он продолжит реализовывать план "мир во имя процветания", что ведет к нормализации отношений с арабскими странами и наверняка усилит давление на палестинское руководство.