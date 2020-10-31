Самоизоляция для жителей старше 65 лет в Подмосковье со 2 ноября 2020: что нужно знать

Рассказываем о самоизоляции для жителей старше 65 лет в Подмосковье со 2 ноября 2020 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирусная статистика не радует и требует от властей новых ограничительных мер. В зоне риска люди старшего поколения: именно они переносят болезнь в тяжелой форме. Уже с понедельника, 2 ноября 2020 года, на всей территории Подмосковья начнут действовать новые правила - самоизоляция для жителей старше 65 лет. Соответствующее постановление в субботу, 31 октября, подписал губернатор Андрей Воробьев.

- Со 2 ноября вводится обязательная изоляция для граждан в возрасте 65+ и людей с хроническими заболеваниями, - сообщил губернатора Подмосковья.

Ограничения будут действовать как минимум до 15 ноября. При этом социальные карты жителей, которые используют в том числе для проезда в общественном транспорте, блокировать не будут. Пенсионеры смогут выходить из дома для походов в магазин и прогулок на свежем воздухе. А вот посещение театров и других массовых мероприятий для них временно запрещено.

Напомним, в регионе, как и по всей стране, действует обязательный перчаточно-масочный режим.