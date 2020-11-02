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«Вот вам настоящие герои!»: в Москве двое школьников спасли мужчину с инсультом, который упал на рельсы метро

Мальчишки бросились на помощь, не испугавшись поезда, машинист которого отчаянно жал на тормоз
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
Комментарии (4)Комментарии (4)
Ребят, которые рискуя своими жизнями, бросились на помощь к абсолютно незнакомому человеку. Фото: Елена Назаркина

Ребят, которые рискуя своими жизнями, бросились на помощь к абсолютно незнакомому человеку. Фото: Елена Назаркина

Историю спасения москвича в метро иначе как чудом и назовешь. Все произошло на станции "Хорошевская" вечером в субботу, 31 октября. Очевидцем стала 45-летняя москвичка Елена Назаркина.

- Я в тот вечер ехала в гости к подруге. Вышла к поезду и вспомнила, что она советовала мне войти с хвоста состава. Людей было совсем немного и я побрела вглубь станции. Тут слышу крик: «помогите». Обернулась и увидела мужчину, который упал прямо на рельсы. Ровно через секунду появился поезд. Ну все думаю, быть беде. Я стала кричать: «мужчина, ложитесь вниз», думала, что поезд над ним проедет. Но он не слушал меня и карабкался вверх к перрону. Было понятно, что с ним что-то не так: он слабый был, едва двигался. И тут появились они: двое мальчишек, которые мне, взрослой растерявшейся тетке, дали фору. Они бросились к нему на помощь, схватили за обе руки и просто вытянули на перрон. Все это прямо перед носом поезда, машинист которого как мог тормозил, - рассказал Елена.

По словам Елены, еще секунда и поезд сбил бы не только мужчину, но ребята, которые рискуя своими жизнями, бросились на помощь к абсолютно незнакомому человеку.

- Мальчишки доволокли его до лавки. Я как могла помогала, но толка от меня не было, мужчина был высоким, грузным. Он постоянно повторял только одну фразу: «я после инсульта, я после инсульта...», - рассказала Елена. – Абсолютно беспомощный он сидел на лавке в одном ботике, а мы с ребятами пытались его успокоить.

Через несколько минут на станции появились дежурные сотрудники метрополитена и полицейские.

Мальчишки бросились на помощь, не испугавшись поезда, машинист которого отчаянно жал на тормоз. Фото: Елена Назаркина

Мальчишки бросились на помощь, не испугавшись поезда, машинист которого отчаянно жал на тормоз. Фото: Елена Назаркина

- От скорой он отказался, сказал, что просто плохо почувствовал себя после инсульта, который перенес несколько недель назад. Ботинок его ловко достал полицейский. Но мужчина, на вид ему лет 60-65, был готов и босой идти домой. После такого шока это и понятно, - рассказала Лена.

В какой-то момент женщина достала из кармана мобильный телефон и сделала несколько фото. На них тот самый спасенный мужчина и двое мальчишек-героев.

- Они так быстро уехали, что ни я, ни полицейские даже имен их спросить не успели. Думаю, им лет 15 не больше. Вот такая у нас молодежь, остается только гордиться, - рассказала москвичка.

Смелых школьников сейчас ищет и полиция, и метрополитен. Хотят сказать спасибо, а глядишь и наградить за отвагу. «Комсомолка» тоже просит откликнуться юных героев.

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