Юные изобретатели представили мир будущего на фестивале РОБОФЕСТ

Пресс-служба фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело"

Несмотря на то, что из-за событий этого года фестиваль полностью переместился в онлайн, в нём приняли участие 5 тысяч школьников и студентов, причем некоторые из них присоединились к фестивалю впервые.

Вот уже в 12-й раз фестиваль РОБОФЕСТ, который проводится фондом Олегом Дерипаски «Вольное Дело», собрал юных робототехников из 250 городов. Но в этот раз, из-за пандемии — дистанционно. На протяжении недели школьники и студенты соревновались в робототехническим дисциплинах, представляли свои проекты, слушали интерактивные лекции, а также участвовали в интеллектуальной викторине РОБОФЕСТ-КВЕСТ — и все это, не выходя из дома.

Участникам пробовали свои силы в 12 дисциплинах. Среди них были соревнования дронов, лего-конструирование, заезды автомобилей-беспилотников, танцевальные битвы андроидов, соревнование эко-роботов, сортирующих и собирающих мусор, матчи роботов-футболистов, а также защита инженерных проектов, разработанных по заданиям промышленных предприятий.

Одним из самых интересных проектов, представленных юными изобретателями, стал робот-манипулятор, который поможет вашему багажу добраться до пункта назначения без повреждений: он сканирует багаж, сортирует его по габаритам, а специальная вакуумная система захвата помогает обезопасить чемоданы от падения с ленты конвейера и механических повреждений. Аналог такой системы существует только в трех аэропортах мира, однако он уступает отечественной разработке: зарубежная система действует по принципу механического захвата и иногда повреждает багаж. Международный аэропорт Краснодара уже проявил интерес к полезной разработке!

Пресс-служба фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело"

Сразу несколько проектов могут смело претендовать на звание сельскохозяйственных разработок года: созданный студентами беспилотный летательный аппарат умеет анализировать состояние плодовых растений и позволяет повысить урожайность и качество сельхозпродукции. А предложенная командой соперников роботизированная платформа сможет фотографировать растения и отправлять снимки на сервер, где нейронная сеть определит их заболевания и подскажет фермерам точную локализацию очага болезни. Размер робота-диагноста — 172 на 172 сантиметра, без подзарядки он может работать до 16 часов и уже прошел испытания на полях Тимирязевской академии.

Участники из Краснодара представили роботизированную систему для длительного хранения овощей — полностью автоматизированное пространство оборудовано вентиляционными шахтами с датчиками уровня углекислого газа, влажности и температуры — разработка поможет продлить жизнь овощам и фруктам, а значит сократить потери урожая. На разработку системы ушло более полугода. Авторы проекта с гордостью подчеркивают, что изобретением уже заинтересовалось несколько агропромышленных предприятий.

Другая актуальная повестка — эффективная и безопасная технология анализа на вирусы и бактерии. Участники из Нижнего Новгорода показали, что проводить анализы потенциально опасных проб можно и без участия человека. Система поможет работникам медицинских учреждений оградить себя от лишнего риска: сотрудники смогут проводить лабораторные анализы дистанционно из «чистой зоны» с помощью роботов, которые будут контактировать с потенциально патогенными пробами. Робот точно воспроизводит все действия медработника, однако исключает ошибки, совершенные из-за человеческого фактора.

Пресс-служба фонда Олега Дерипаски "Вольное Дело"

С 2009 года РОБОФЕСТ объединяет юных изобретателей в возрасте от 6 до 26 лет и дает им возможность попробовать свои силы в разных направлениях и воплотить в жизнь самые смелые проекты. Цель фестиваля — вовлечь детей и подростков в научно-техническое творчество, выявить и поддержать талантливых молодых людей и повысить престиж инженерных профессий. За время существования фестиваля в нем приняли участие более ста тысяч школьников, каждый третий из которых впоследствии стал студентов ведущих технических вузов.

Формат РОБОФЕСТа этого года стал уникальным не только для России, но и для всего мира — благодаря специальной технической инфраструктуре тысячи школьников и студентов со всех уголков России и других стран смогли на протяжении недели соревноваться и общаться с гостями интерактивной студии, среди которых были фантаст Ник Перумов, российский астрофизик Сергей Попов, научный журналист Настя Травкина, вице-президент Сбербанка Альберт Ефимов, создатель робота Фёдора Евгений Дудоров и многие другие.