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Общество

Метро, больницы и реновация до 2023 года: На главные стройки Москвы потратят 1,7 триллиона рублей

Несмотря на пандемию, городские власти не отказываются от своих планов
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Документ подписал мэр Сергей Собянин

Документ подписал мэр Сергей Собянин

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сегодня, 3 ноября, на заседании президиума правительства Москвы утвердили Адресную инвестиционную программу (АИП) столицы до 2023 года. Документ подписал мэр Сергей Собянин.

По традиции львиную долю денег потратят на развитие транспорта - 70 % от всей программы. При этом, несмотря на пандемию, городские власти не отказываются от намеченных проектов.

- В ближайшие годы планируется строительство всего 740 новых сооружений за счёт городского бюджета - от детсадов до линий метро, - сообщил сегодня журналистам заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Планы по проектам - и города, и инвесторов - обеспечим в полном объёме, даже после их вынужденной приостановки из-за ограничений в этом году.

По его словам, большинство строек, например, больниц, поликлиник, детсадов и школ, напротив сегодня ускоряются.

КОНКРЕТНО

На Адресную инвестиционную программу (АИП) Москвы с 2021 по 2023 годы выделят 1 трлн. 786,9 млрд. рублей, из них:

- 2021 г. – 604,9 млрд. рублей;

- 2022 г. – 575,4 млрд. рублей;

- 2023 г. – 606,6 млрд. рублей.

ЧТО ПОСТРОЯТ

Метро

К 2023 году построят 58,1 километр линий, 25 станций, 4 депо и 33 ТПУ.

Среди них:

- участки Большой кольцевой линии. Полностью ее планируют запустить в 2022 году;

- участок Калининско-Солнцевской линии (ст. "Рассказовка" - ст. "Внуково");

- участок Сокольнической линии (ст. "Саларьево" - ст. "Столбово" - ст. "Потапово");

- Люблинско-Дмитровская линия (ст. "Южный порт", ст. "Селигерская" - ст. "Лианозово" - ст. "Физтех" (пос. Северный).

Дороги

До 2023 года в столице запустят:

- 270 километров магистралей, в том числе в Новой Москве - 77 километров;

- 89 искусственных сооружений (мостов, путепроводов и др.), в том числе в Новой Москве - 10 таких сооружений;

- 56 пешеходных переходов, в том числе в Новой Москве - 4 перехода.

Среди них:

- система хордовых трасс (Северо-Восточная, Северо-Западная и Юго-Восточная хорды, Южная рокада) – 348 километров;

- 5 транспортных развязок на пересечении вылетных магистралеи и МКАДа;

- новые улицы и дороги в кварталах ЗИЛа;

- 12 мостов (5 – уже строятся, 7 – проектируются).

Жильё и социалка

К 2023 году в столице:

- построят 4,3 миллиона "квадратов" жилых домов с учётом реновации;

- переселятся в новые квартиры 118 тысяч участников реновации;

- откроют 230 социальных учреждений, из них 91 детсад и школа, 30 поликлиник и 18 больничных корпусов, 21 музейное здание и другие культурные учреждения, 29 спорткомплексов и футбольных полей, в том числе 29 бассейнов.

Среди них:

- многопрофильная клиническая больница с роддомом в Коммунарке (1066 коек);

- многопрофильный комплекс в детской больнице святого Владимира (477 коек);

- лечебно-диагностический комплекс в научно-практическом центре имени Логинова (425 коек);

- инфекционный лечебно-диагностический комплекс в инфекционной больнице 1 на Волоколамском шоссе (528 коек);

- спорткластер в Некрасовке;

- международный центр самбо и центр бокса в Лужниках;

- реконструкция стадиона "Москвич".

Кроме того, откроется Национальный космический центр на базе центра имени Хруничева (20 тысяч новых рабочих мест).

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