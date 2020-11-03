В бюджете Москвы-2021 выделят серьёзные средства на поддержку предприятий малого бизнеса

На заседании президиума правительства Москвы одобрен проект бюджета столицы на 2021 - 2023 годы. Сегодня, 3 ноября, мэр Сергей Собянин внес документ на рассмотрение в Мосгордуму.

Городской бюджет свёрстан с учётом последствий пандемии и, несмотря на экономические потрясения, по-прежнему остаётся социальным. При этом в нем выделена и поддержка реального сектора экономики. Все действующие сегодня программы для помощи бизнесу сохраняются. Кроме того, на прямую финансовую поддержку промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году потратят 5 миллиардов рублей.

Эксперты положительно оценивают столичный бюджет.

- Начинать оценку этого основополагающего экономического документа для развития города надо с учетом наверное самого непростого по прогнозируемости 2020 года, - говорит Сурен Варданян, вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП). - Тяжелый год для страны, для города, для предпринимательства и для всего общества. Год серьезных потрясений, ограничительных мер, остановок целых бизнес-процессов и обрушение компаний и проектов.

Город, учитывая повышенные риски по заболеваемости, был вынужден принимать одним из самых непопулярных и жестких мер. Это безусловно сказалось на обществе в целом, и на предпринимателях, в частности. При этом Правительство города, понимая значимость предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, для социально-экономической стабильности в Москве, находясь в постоянном взаимодействии с деловыми объединениями города и активно работая с ними, принимало и продолжает принимать и внедрять различные меры поддержки. Это потребовало от города перераспределение статей расходов при сильном сокращении статей доходов.

По мнению эксперта, несмотря на очевидные сложности, столичные власти приняли меры, направленные на упрощение доступа субъектов МСП к финансовым мерам поддержки (различного рода субсидии). При этом был расширен перечень этих мер, актуализированы инструменты поддержки экспортеров, включая работу на онлайн площадках.

- В рамках промышленной политики города, особое внимание по согласованию с бизнес сообществом уделялось производителям продукции, промышленным предприятиям, - говорит Сурен Варданян. - И данную политику планируется продолжать, что видно из бюджета 2021 года, где на поддержку промышленных предприятий МСП выделяется 5 миллиардов рублей. Что важно, поддержка охватывает ключевые наиболее затратные, но необходимые сегменты бюджета предприятий – обновление основных фондов, создание новых продуктов, франчайзинг и т.д.

Для реализации планов развития, как отмечает эксперт, город осознано идет на увеличение дефицита бюджета, с дальнейшим его сокращением путем экономии расходов.

- Это мера конечно коснется и государственных закупок, - уточнил вице-президент МТПП. - При этом у города есть еще такой инструмент – как заимствование. Город очень надежный и аккуратный заемщик. На сегодня городской долг составляет порядка 1.1% от объема доходов бюджета. Такой процент долга не сказывается на стабильности и стрессоустойчивости городского бюджета.

Москва всегда была и остается центром экономической активности России, и то взаимодействие, которое сложилось в этот тяжелой для всех год, между бизнесом и правительством города, тот открытый и обстоятельный разговор, который был и продолжается – это залог нашего общего успеха.