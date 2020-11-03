Всего 300 000 рублей за Мальдивы: московский турагент развела юристов и женщин с детьми

В переплет с туристическим агентом Ольгой Овсяник, обещавшей райский отдых, попали уже десятки людей.

Новую схему мошенничества в сфере туризма придумали в Москве. Заманивают людей скидками на путевки в теплые страны, куда сейчас сильно хотят люди. Схема срабатывает, так как сайты-агрегаторы слишком завышают цены, что вынуждает туристов искать туристические фирмы и агентов, которые предлагают эти же туры, но значительно дешевле. В переплет с агентом Ольгой Овсяник попали уже десятки людей. «КП» пообщалась с пострадавшими москвичами, их истории похожи.

Ни Мальдив, ни денег

Москвич Дмитрий хотел поехать отдыхать с супругой на Мальдивы. Доверил выбор тура жене, та нашла вариант на 12 дней за 289 тысяч рублей, что дешевле на 50 тысяч, чем у официального туроператора. Деньги отправили агенту Ольге Овсяник. Та присылала скрины с якобы подтвержденными бронями билетов на самолет, оплату отеля.

- Но когда я сам стал перепроверять, то авиакомпания сказала, что билеты не оплачены и отель тоже. Ольга прислала поддельные квитанции с отфотошопленными номерами и суммами. Тут-то я задумался, что это вообще за контора и стал читать отзывы – в интернете об Ольге писали только одно «мошенница, кинула на деньги», - рассказывает kp.ru Дмитрий, московский адвокат, 37 лет.

Ольга божилась, что все оплатила и якобы это в отеле что-то перепутали. В авиакомпании тоже перепутали. При этом, когда Дмитрий сказал Ольге, что подаст заявление в полицию о возбуждении уголовного дела, то быстро написала расписку, что вернет деньги. Но в обещанный срок так и не вернула.

Наскоро написанная расписка Ольги.

«Сюрприз» родителям – поездка в Крым

Взрослая дочь Елена хотела сделать сюрприз родителям и купила им тур в Крым за 63 тысячи рублей. В Евпатории они должны были отдыхать 14 дней, в отеле «Донна Роза».

- Раньше сама оформляла у туроператора, а тут увидела страничку в инстаграме – заинтересовало предложение и цены. Ольга была на связи 24/7, присылала все квитанции. Так как я живу на севере Москвы, а нее якобы офис в Бутово, то мы работали в режиме онлайн – никаких договоров, подписей, печатей. Сейчас уже понимаю, что все это было глупо с моей стороны, - рассказывает Елена, менеджер, 32 года.

На претензии клиентов у Ольги был готов ответ.

В итоге, родители Елены прилетели в Крым, добрались до отеля. И тут был «сюрприз» - на ресепшене сказали, что номер оплачен только за пять дней, а потом нужно будет переехать в другой номер, через день в третий номер, и так шесть переездов. Причем за 9 дней оплата не прошла, нужно доплатить еще 33 тысячи рублей. Чтобы не срывать отдых родителей, Елена отправила деньги. Но, когда прошли 14 дней отдыха, то за три часа до выезда в аэропорт, в отеле сказали, что нужно оплатить проживание - 59 000 рублей.

- Я была в шоке. Ольга стала оправдываться, что опять платежи не прошли, что проблемы со стороны отеля, она не виновата. Отдых был испорчен, конечно. В итоге, поездка в Крым обошлась не 63 000, а 155 тысяч рублей. После долгих переписок, Ольга прислала мне около 60 тысяч рублей, но еще 32 тысячи должна. У меня больше нет сил, это откровенная афера. Буду писать заявление в полицию, - говорит Елена.

Турция на два дня

Пострадал и москвич Николай, который хотел отправить на отдых жену с ребенком. Нашел объявление через сайт «Авито», вышел на Ольгу. Она подыскала тур в Турцию на 10 дней за 52 тысячи рублей. Уже в отеле супруга узнала, что номер оплачен только за три дня, остальные дни нужно оплатить дополнительно – еще 28 тысяч рублей. Муж решил не прерывать отдых жены и ребенка, отправил деньги. Но и эта сумма где-то потерялась. В итоге, жена Николая купила за свой счет билет на самолет и вернулась в Москву.

- Ольга рассказывала, что она все оплатила, все время была на связи и говорила о недобросовестности туроператоров-перевозчиков, находила оправдания в виде сбоев системы. Дополнительно прикрепляла переписки из админок с действующими агентствами. Во все это можно было верить. В общем, она нам частично вернула деньги. Еще осталась должна 17 000 рублей, но уже нет сил на эти переписки, - рассказывает Николай.

У турфирмы Ольги Овсяник - тысячи подписчиков в Инстаграм.

Доминикана «накрылась» - вернули деньги до суда

Год назад собиралась полететь в Доминикану юрист Юлия Киреенкова. Она нашла на «Авито» объявление, созвонилась с агентом Ольгой, та присылала все документы (тогда еще все было на бумагах), оплатила 100 тысяч рублей. Единственное, что Юлия не смогла перепроверить у туроператора подтверждение оплаты отеля и билетов на самолет. Фактически Ольга Овсяник является посредником между туроператором и клиентом.

- Мне не подтвердили, не опровергли. Мне сказали: «У кого покупали тур, у того и спрашивайте». За сутки до вылета Ольга сказала, что у нее ЧП, что ее заблокировали в личном кабинете туроператора, что она ничего сделать не может. Получилось так, что я не смогла улететь, - рассказывает Юлия Киреенкова.

Улететь не получилось, но получилось составить судебную претензию. Через несколько дней знакомый Ольги нашел 100 тысяч рублей и вернул их Юлии Киреенковой. Но в суд пострадавшая все равно обратилась, где еще и потребовала моральный ущерб и выиграла дело.

- Сейчас ко мне обращаются люди, которые тоже не смогли полететь на отдых, оформляя туры у Ольги Овсяник. Я им помогаю, - говорит юрист Юлия Киреенкова.

За подобные деяния 10 лет тюрьмы

Несколько человек, которые имели дело с Овсяник, обратились и в адвокатскую контору Александра Карабанова. У всех практически одни и те же рассказы: хотели на море со скидкой. А в реальности попадали в мошенническую пирамиду, построенную на поездках за границу: чтобы сделать возврат, требовались новые клиенты, которые купят тур.

- В данной ситуации в действиях Ольги Овсяник налицо признаки состава преступления, а именно мошенничества. За подобные деяния предполагается ответственность в виде лишения свободы до 10 лет. Пострадавших может быть больше, - говорит Александр Карабанов.

Адвокаты уже выяснили, что агентом оказалась 33-летняя женщина с двумя детьми, уроженка Белоруссии. Ольга представлялась сотрудником крупного туроператора Tui, офис которого находится в ТЦ «Алфавит», что в Северном Бутове.

- Последние две недели нам звонят люди и просят связать с Ольгой, рассказывают, что оформили у нее туры к морю, но вылететь не смогли. Но она никогда не работала в нашем агентстве. Своими действиями сейчас она порочит нашу положительную репутацию, - рассказала «КП» Мария, директор агентства Tui.

Изучив дела пострадавших, адвокаты выяснили, Ольга Овсяник вместе с мужем, имевшим судимость за подделку документов, зарегистрировала ИП по оказанию туристических услуг и общалась с туроператорами и компаниями-перевозчиками по созданным заявкам. Вот только деньги за тур туроператорам не переводили, а лишь создавали заявки. Где-то они и вовсе прибегали к IT-навыкам, изменяя данные в платежных документах, а фактически — их подделывая. Кому-то удавалось долететь до страны назначения, но они оказывались без обратного билета, так как выданные ваучеры были поддельными. Потом приходилось самостоятельно оплачивать обратные билеты из средств семейного бюджета, отложенных на черный день.

Пострадавшие обращались в полицию? Да. И просили возбудить уголовное дело, однако Овсяник тут же возвращала все деньги. И люди отзывали заявления.

- Мы планируем обратиться в полицию и попросить возбудить уголовное дело, тем более что примеров обмана людей достаточно много. Нужно это остановить, - сказал Александр Карабанов.

Отзывы от клиентов Ольги Овсяник.

Отзывы от клиентов Ольги Овсяник.

Отзывы от клиентов Ольги Овсяник.

Не виноватая я, они сами отказались

«КП» удалось дозвониться Ольге Овсяник. Сама она считает, что не совершала противоправных действий, а лишь не справлялась с возложенными на нее обязанностями.

- Они отказались от тура и у них возврат денег, если вы о клиентах, которые планировали поездку на Мальдивы, - сказала Овсяник.

- А деньги вы им вернули?

- Нет еще. Авиакомпания и отель еще не вернули деньги, а я же не могу эти деньги нарисовать. Да, я обещала перевести, но вот завтра поеду в банк и что-то переведу. Вернуть должен оператор, а это 3-7-10 дней, я же не буду возвращать свои деньги. Они не хотят ждать.

- А вы работаете с туроператорами?

- Да, по договору. Они выдают нам ключи, пароли. Я в турбизнесе с 2013 года.

- И никаких конфликтов у вас? А говорят, что вы обманываете людей, не возвращаете им деньги…

- Раньше никаких конфликтов не было. В прошлом году с одной клиенткой разругались и вот еще один конфликт в этом. Остальное все идеально. Да, есть и судебные дела. А то, что пишут в интернете, это анонимно, всякая ерунда.

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