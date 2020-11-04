Андрей Воробьев: Важно, чтобы каждый человек чувствовал себя защищенным

Губернатор поблагодарил сотрудников полиции за службу. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Район у нас хороший, лес недалеко, любим у реки Сходни гулять. Еще бы с транспортной доступностью вопрос решить, тогда вообще хорошо... -

Владимир Огородов до этого лет десять снимал квартиру на другом конце области, но в итоге купили с женой квартиру в Путилкове. Воспитывают маленькую дочь.

Красногорский микрорайон Путилково разрастается. Частный сектор, когда-то бывший деревней, и сейчас сохранился, но оброс новыми красивыми и современными домами.

Когда-то, еще лет десять назад, новые районы порой строили без оглядок на инфраструктуру - бывало, что жилой комплекс заселен, а возить детей в школу приходится за тридевять земель. То же с больницами, магазинами, МФЦ. Но теперь не так. Теперь микрорайонов без инфраструктуры не бывает.

Ну и, конечно, растущему району нужен и собственный отдел полиции. Местные жители давно об этом просили.

Вчера Отрадненский отдел полиции, который будет работать в Путилкове, открыл губернатор Московской области Андрей Воробьёв - вместе с начальником ГУ МВД России по Московской области Виктором Пауковым.

Новый штабной автобус оснащен телефонной, спутниковой, радиосвязью и видеонаблюдением. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

- Наше Подмосковье стремительно растет, - сказал губернатор. - Мы знаем, что сегодня особая нагрузка приходится на систему здравоохранения, но и полиция всегда работает в очень напряженном режиме. В свое время, когда был запущен этот микрорайон Путилково, от населения был большой запрос на новое подразделение отдела полиции. Каждый человек хочет чувствовать себя в безопасности, хочет, чтобы дети спокойно ходили в школу, а близкие - на работу, и возвращались домой. Нам удалось в достаточно короткое время организовать отделение полиции.

Символично, что новое отделение полиции открыли накануне профессионального праздника - Дня сотрудника внутренних дел России (его каждый год отмечают 10 ноября).

Андрей Воробьёв вчера вручил награды наиболее отличившимся полицейским Красногорска и поблагодарил за службу весь личный состав.

- Я очень надеюсь, что каждый из вас приложит максимум усилий для того, чтобы обеспечить безопасность наших жителей.

С появлением своего отдела полиции наряды смогут приезжать на выезд гораздо быстрее. Здесь же заработал миграционный пункт, где можно получить регистрацию или прописку, оформить паспорт.

В дежурной части губернатору доложили, как в Красногорске работает программа «Безопасный город». На сегодня на территории городского округа установлены уже 2030 камер видеонаблюдения. Они расположены на улицах, на объектах торговой и социальной инфраструктуры, во дворах и подъездах. Благодаря развитию системы видеонаблюдения с 2013 года в Московской области удалось на треть снизить уровень преступности.

- Было установлено большое количество камер по программе «Безопасный регион», чтобы сотрудники имели возможность контролировать ситуацию во дворах, в наиболее массовых местах, чтобы не допустить каких-либо правонарушений, - отметил губернатор. - Эта работа не прекращается, и мы будем ее совершенствовать.

Андрей Воробьёв передал ГУ МВД России по МО штабной автобус, приобретенный по программе «Безопасность Подмосковья». Машина оснащена телефонной, спутниковой, радиосвязью, видеонаблюдением, автономными системами жизнеобеспечения.

ПУТИЛКОВО - В ПУТЬ!

Еще один важный вопрос для жителей Путилкова - транспортная доступность района. Московская область активно строится, население увеличивается. Вот и здесь появляется все больше машин и в часы пик приходится подолгу стоять на нескольких отрезках.

В 2018 году губернатор поручил решить эту проблему - провести реконструкцию самого проблемного участка Путилковского шоссе длиной около 1,6 км, расширить его. Это стало частью большого нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Вчера Андрей Воробьёв проверил, как идут работы на шоссе.

Объект сейчас завершен уже на 70%. В декабре должны закончить. По оценкам специалистов, ежедневно этой дорогой смогут пользоваться до 30 тысяч машин. Средняя скорость движения - 80 км/час.

- К концу года дорога будет сдана, - сказал губернатор. - Первые два километра мы из двухполосной в четырехполосную превращаем и строим тротуары, велосипедные дорожки. Следующий этап - это тоннель, который еще больше разгрузит участок.

- Строительство второго этапа непосредственно связано с развитием окружающей жилой застройки, так как жилье будет вводиться очередями, и каждой очереди будет соответствовать свой этап, - дополнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«У нас нет критических цифр по школам»

Во всем Путилкове сейчас работают четыре школы (три из четырех построены именно в новых кварталах), в которых учатся около 4 тысяч ребят.

Школа «Мозаика» открыла свои двери в сентябре 2018 года. Андрей Воробьёв заехал сюда, чтобы проверить, как здесь устроена работа и как соблюдается безопасность детей в период пандемии. Два года назад, к слову, в «Мозаике» занимались лишь учащиеся с 1-го по 11-й класс, а сейчас появились и группы для дошколят.

Учебный процесс организован с учетом всех требований Роспотребнадзора. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

- Из 1200 ребятишек, которые тут обучаются, только родители двадцати написали заявление и оставили детей дома, - отметил губернатор. - Наша задача - очень внимательно относиться к «фильтру», который проходит каждый ученик при входе. Если весной у нас обязательно кто-то выявлялся с температурой на входе, то сейчас таких случаев единицы. Родители очень внимательно относятся к состоянию здоровья детей и в случае признаков ОРВИ оставляют ребенка дома.

Андрею Воробьёву показали, как в «Мозаике» соблюдают условия безопасности - работают сразу два входа (так разделяются потоки детей), перед каждым уроком в классах проводят влажную уборку. Столовую дети посещают по специальному графику, разные классы между собой максимально разделены.

- У нас сегодня нет никаких критических цифр по школам, потоки разделены, насколько это возможно, - отметил Андрей Воробьёв. - Детские сады тоже работают штатно. Все, что предписано Роспотребнадзором, мы соблюдаем.