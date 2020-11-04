«На полставки я еще и семейный психолог: мирятся все»: лучший участковый Подмосковья рассказала о своей работе

Участковый Екатерина Бабинцева Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

На сайте kp.ru полным ходом идет голосование за звание лучшего участкового страны. В этом году победитель ежегодного конкурса «Народный участковый», который проводит МВД и «Комсомольская правда», получит в подарок, пожалуй, самый народный автомобиль - «УАЗ Патриот». За победу борются лидеры региональных отборочных туров со всей страны. Большинство – мужчины, но есть и участковые в юбках. 33-летняя Екатерина Бабинцева обошла коллег полицейских и стала лучшим участковым-уполномоченным Подмосковья.

Хотите верьте, хотите нет, но именно об этой работе Катя мечтала с самого детства. Еще в первом классе заявила родителям: буду участковым.

- К нам в школу тогда пришел участковый, и такое сильное впечатление он на меня произвел, что до сих пор помню его строгий взгляд и добрую улыбку. Он был готов каждого выслушать, каждому помочь. И мне хотелось быть как он, - рассказала Екатерина Бабинцева.

Катя окончила юридический колледж, потом университет и как только получила диплом, подала документы в отдел полиции Подмосковного Жуковского, где на тот момент и жила.

Катя окончила юридический колледж, потом университет и как только получила диплом, подала документы в отдел полиции Подмосковного Жуковского Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Когда услышала: «вы нам подходите» была просто счастлива. Меня сразу взяли в службу участковых уполномоченных. И вот уже 11 лет тружусь на своем участке, - рассказала Екатерина.

На ее участке почти 14 000 жителей. Телефон Екатерины с утра до ночи разрывается от звонков: у кого-то телефон украли, у кого-то кошка сбежала, а бывает звонят просто поговорить.

- За 11 лет с людьми просто сроднилась. Знаю каждую семью, каждую одинокую бабулю. Я, если можно так сказать, на полставки работаю психологом. Народ даже шутит, мол, не прощает жена, иди к участковому: помирит. И ведь работает. Буквально этим летом семейная пара завалила меня заявлениями друг на друга. То он пишет, что жена чай горячий пролила, то она жалуется, что муж куда-то ключи от дома спрятал. Ходили они ко мне чуть ли не каждый день. Говорили, что все развод и конец семейному счастью. Но, я-то вижу, что любят люди друг друга. Решила зайти к ним в гости. Уселись мы на кухне за горячим чаем, разговорились. Через час они про все обиды забыли и про меня тоже. Ушла. А через неделю звонок от супруги: «Спасибо, товарищ участковый, мы снова вместе и счастливы, как в медовый месяц».

Екатерина знает в своем городе каждую семью Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

По словам Екатерины, иногда, чтобы решить проблемы, достаточно простого разговора. Но случаются в Жуковском и преступления посерьезнее. Так, недавно местный житель обнаружил на крыше своей иномарки огромную металлическую дверь-сейф.

- Машина, конечно, была испорчена. Но само преступление оказалось раскрыть непросто: я ровно сутки опрашивала жителей всех окрестных домов. Итог нулевой: никто ничего не видел и не слышал. Но не с неба же эта дверь упала? Я долго еще бродила по окрестностям в поисках очевидцев. А когда пришла на пост участковых, увидела на входе молодого парня. «Это я натворил»: заявил мне он. Оказалось, признаться он решил, когда заметил меня во дворе дома. Совесть взыграла. А дверь эту на иномарку он решил положить, чтобы отомстить за старые обиды соседу, - рассказала лучший участковый Подмосковья. – Не подумайте, что я хвастаюсь, но у меня все преступники признаются. Просто я не забываю, что они тоже люди, и к каждому стараюсь подход нужный найти.

По словам Екатерины, иногда, чтобы решить проблемы, достаточно простого разговора. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Екатерина ни разу не пожалела, что стала именно участковым. Она и свою любовь нашла на работе.

- Муж на тот момент тоже был участковым. Мы сначала как коллеги общались: помогали друг другу. А потом оба поняли – это любовь, - рассказала Екатерина.

Вместе полицейские уже 10 лет, они воспитывают двоих детей.

Поддержать Екатерину в конкурсе «Народный участковый» можно по ссылке.

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