Сеть фитнес-клубов С.С.С.Р. стала победителем XI Ежегодной Премии «Права потребителей и качество обслуживания»

Источник фото: PR отдел сети фитнес-клубов С.С.С.Р.

В этом году вручение премии прошло в теплом Сочи. Получила почетную награду на церемонии директор отдела рекламы и PR Сети Спортивных Сооружений России Наталья Копылова. «Получать удовольствие от того, что близкие рядом, что все здоровы и счастливы - невероятно важно. И это один из лейтмотивов, который буквально витает в воздухе семейных фитнес-клубов С.С.С.Р. Мы с вами - для объединения семьи за квартирными пределами, для того, чтобы улыбки на лицах были искренними! Предлагаю сиять и дружить вместе! Как одна большая семья!», - прокомментировала получение награды Наталья.

Источник фото: PR отдел сети фитнес-клубов С.С.С.Р.

По словам организаторов, полученная награда символизирует весомый вклад Сети Спортивных Сооружений России в развитие культуры семейного фитнеса и здорового образа жизни жителей Москвы и Московской области.

Семь лет в режиме 24/7 фитнес-клубы С.С.С.Р. бесперебойно работают для того, чтобы взрослые и дети становились здоровее, стройнее и сильнее.

Источник фото: PR отдел сети фитнес-клубов С.С.С.Р.

О премии:

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» - это ежегодная награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества сервиса. Премия в области качества – это признание заслуг победителей на государственном, отраслевом и общественном уровнях. Премия проходит при поддержке Роспотребнадзора, Правительства Москвы, Союза независимых сетей России, Ассоциации компаний розничной торговли.