«Пошли со мной, у меня в машине шоколадки»: Под Истрой педофил увез с детской площадки двух девочек и надругался над ними

Личность педофила установили быстро Фото: ВКонтакте

- Привет. Слушай, у меня в машине несколько шоколадок осталось, давай я тебе передам? Сам сладкого не ем… Там у меня «Киндер сюрпризы» с игрушками.

Незнакомый дяденька, широко улыбаясь, подходил с такой фразочкой к нескольким ребятам, игравшим на площадке поселка Аэрогородок недалеко от подмосковной Истры. Большинство отказались, а вот 9-летняя Аня и 7-летняя Вера (имена детей изменены) с ним пошли. Несколько детей видели, как дядя пригласил их на заднее сидение, захлопнул дверь, а через секунду машина отъехала.

Катастрофа! Часто после таких историй уехавших с «дядями» ребятишек находят через несколько дней где-нибудь в лесу… Но в этой Истринской истории до крайностей не дошло благодаря быстрой реакции других детей.

- Одна школьница побежала домой и рассказала маме, что двух их соседок увез незнакомец, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Женщина тут же побежала к родителям одной из девчонок.

Дома был отец. Он выскочил на улицу, начал расспрашивать других ребят. И о чудо! - кто-то из мальчишек запомнил не только цвет машины, но и марку (третьеклассник увлекался автомобилями и по кузову мог назвать любую). Участковый был на месте буквально через пять минут и точно знал, что предполагаемый преступник уехал на черной «Мазде-6».

По словам источника «Комсомольской Правды», участковый вместе с подъехавшими на вызов патрульными начали прочесывать соседние кварталы и буквально в паре километров от места похищения, увидели на обочине у железнодорожной станции черную «Мазду».

- Преступник успел надругаться над девочками, но главное, что обе были живы, - говорит наш собеседник. - В момент задержания он был сильно пьян, настолько, что не мог сказать ничего связного. В отделе полиции его начало рвать…

Плачущих девочек увезли в больницу. Им понадобилась медицинская помощь. Впереди - долгая работа с психологами.

Личность педофила установили быстро. Антон П. 34 года. Житель Истры.

- При этом у мужчины есть семья, двое собственных маленьких детей. Родственники на первых допросах утверждают, якобы никакого интереса к несовершеннолетним со стороны мужчины раньше не замечали.

При этом, судя по всему, нынешнее похищение детей задержанный мужчина спланировал заранее. Аэрогородок находится в десятке километров от Истры. Вероятно, за площадкой он какое-то время следил.

Следователи сейчас выясняют, не совершал ли Антон П. насилие в отношении собственных детей и не проходит ли его ДНК по базе аналогичных преступлений против несовершеннолетних.

- В настоящее время с подозреваемым работают следователи, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий. - Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста».

Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до 20 лет колонии.

ВАЖНО!

Из сообщения ГСУ СК по Московской области:

«Главное следственное управление обращается ко всем родителям, а также взрослым, несущим ответственность за детей и напоминает о недопустимости оставления малолетних одних без присмотра. С детьми необходимо вести разъяснительные беседы, чтобы они были осторожны с незнакомыми, не доверялись им и никуда не следовали за ними».