Юго-Восточная хорда в Москве: От Рязанского проспекта до ТТК прокатимся в 2021 году

Фото: stroi.mos.ru

В ближайшие годы одним из главных транспортных проектов в Москве остаётся строительство нового хордового кольца – Северо-Восточной хорды (СВХ), Юго-Восточной хорды (ЮВХ) и Южной рокады. Маршрут свяжет 73 района города, в которых живут 7 миллионов человек.

При этом уже полностью открылась для движения Северо-Западная хорда. Машины сегодня едут также по 6 участкам Северо-Восточной хорды и 3 отрезкам Южной рокады.

К концу будущего года готовится к запуску и один из участков ЮВХ.

"Юго-Восточная хорда – четвертая хордовая магистраль в средней части города, - сказал сегодня, 5 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строящегося участка ЮВХ от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца. - ЮВХ будет крупнейшим проектом в сфере дорожного строительства Москвы на ближайшие 4 года. А ее открытие позволит значительно улучшить транспортную ситуацию на востоке, юго-востоке и юге Москвы".

ТТХ

Длина основного маршрута ЮВХ - порядка 28 километров.

Всего на хорде с учётом съездов и реконструкции соседних улиц построят более 100 километров дорог, 59 искусственных сооружений длиной 24 километра и 13 пешеходных переходов.

ГДЕ ПРОЙДЁТ

Новая городская магистраль – Юго-Восточная хорда - поедет от шоссе Энтузиастов до Варшавского шоссе. При этом соединит крупные автотрассы столицы – Северо-Восточную хорду, Рязанский проспект, ТТК, Волгоградский проспект, Шоссейную улицу, Каширское шоссе, Каспийскую улицу, Южную рокаду, улицы Подольских Курсантов и Липецкая, МКАД с выходом в Новую Москву через магистраль "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

Участок ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК длиной несколько сотен метров с путепроводом через железнодорожные пути МЦД-2 в районе станции "Новохохловская" свяжет Третье транспортное кольцо с основным маршрутом будущей Юго-Восточной хорды и Рязанским проспектом.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Юго-Восточная хорда станет диагональной связкой между востоком, юго-востоком, югом и юго-западом столицы. Новый маршрут:

- разгрузит центр, ТТК, МКАД и вылетные магистрали;

- ускорит поездки по городу для жителей 22 районов Москвы (Нижегородский, Лефортово, Перово, Рязанский, Соколиная Гора, Печатники, Южнопортовый, Текстильщики, Нагатинский Затон, Курьяново, Марьино, Люблино, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Орехово-Борисово Северное, Бирюлёво Западное, Северное и Южное Чертаново, Северное и Южное Бутово, Даниловский, Нагатино-Садовники) – с населением порядка 2,5 миллионов человек.

Участок ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК:

- разгрузит ТТК за счёт перераспределения транспортных потоков;

- ускорит Рязанский и Волгоградский проспекты, шоссе Энтузиастов и Нижегородскую улицу;

- откроет комфортный выезд к ТПУ "Новохохловская" и "Нижегородская".

КОГДА ОТКРОЮТ

Участок ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК сегодня готов на 82%.

В 2021 году его полностью достроят.

Движение по новой дороге запустят после открытия съездов на Рязанский проспект. Их уже строят на основном отрезке ЮВХ от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта.

Юго-Восточную хорду поделили на 10 участков, из них сейчас прокладывают семь. Ещё три - проектируются. Это дороги:

- от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД;

-вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД;

- от МКАДа до автодороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

На ноябрь 2020 года вся Юго-Восточная хорда готова на 34%. Движение на ней планируют запустить ориентировочно до конца 2025 года.