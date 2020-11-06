Синоптики предупредили о похолодании в Москве: Рекордно поздние заморозки и метеорологическая зима

На следующей неделе резко похолодает. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешняя погода в Москве почти на 8 градусов теплее, чем обычно в начале ноября. Не бабье лето, конечно, но для поздней осени – самая настоящая аномалия. Погода запаздывает как минимум на месяц по сравнению с календарем и все еще живет по климатическим нормам начала октября.

В подмосковной Коломне 4 ноября побит температурный рекорд: воздух прогрелся до +11,2 градуса, за всю историю метеонаблюдений в этот день такой теплыни не бывало. И природа реагирует: на деревьях и кустарниках живые почки, цветы по новой распускаются.Ноябрьская весна продержится в столице до выходных. Днем +9...+11 градусов, по ночам тоже не по сезону тепло, +4...+6 (это прогноз Гидрометцентра России).

В пятницу, 6 ноября, и в воскресенье, 8 ноября, возможен небольшой дождь. А в субботу сухо, и даже солнце проглянет сквозь облака. Так что, если еще не доделали какие-то дела на даче, - в предстоящий уикэнд самое время для завершения сезона.

Потому как уже на следующей неделе резко похолодает. Мало того - в Москве наступит зима! Не календарная, конечно, а метеорологическая.

- Во второй декаде ноября среднесуточная температура воздуха в Москве станет отрицательной, и это уже чуть холоднее, чем положено по климатическим нормам, - рассказала “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Днем чуть выше ноля, в лучшем случае +5. По ночам заморозки до -4 градусов.

Заморозки в 2020 году, кстати, будут рекордными. Не рекордно сильными, к счастью. А рекордно поздними. Дольше всего в истории метеонаблюдений (а они ведутся в столице 140 лет) температура осенью оставалась положительной в 2008 году. Тогда в столице впервые подморозило 3 ноября. Так что рекорд уже точно побит – нынешней осенью заморозков на главной метеостанции ВДНХ пока не зафиксировано. Вопрос лишь в том, на сколько. Скорее всего, воздух остынет ниже ноля в ночь на 9 ноября.

Механизм грядущего похолодания объяснили синоптики центра “Фобос”: над Европейской частью России сейчас борются друг с другом циклон из Северной Атлантики и скандинавский антициклон, центр которого расположен над Швецией. Их взаимодействие привет к арктическому вторжению – у нам в среднюю полосу устремится холодный воздух с севера.