В Подмосковье из-за коронавируса до 22 ноября продлили запрет на выставки, спортивные и культурные мероприятия

Жителей Московской области просят соблюдать масочный режим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Московской области принял решение продлить ограничения, которые сдерживают более активное распространение коронавируса на территории региона. Постановление опубликовано на официальном сайте губернатора.

До 22 ноября в Подмосковье продлен запрет:

1. На массовые спортивные, физкультурные, развлекательные, выставочные, рекламные и прочие мероприятия с участием зрителей. При этом спортсмены и любители по-прежнему могут посещать тренировки.

2. На посещение зданий музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев. Но на прилегающей к ним территории разрешены прогулки на открытом воздухе.

Напомним, за последние сутки общее число заболевших коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья с начала пандемии превысило 90 тысяч человек. За последние сутки самый большой прирост заболевших зафиксировали в Балашихе, Одинцово и Орехово-Зуеве. За все время на территории Московской области скончались уже 1677 человек.