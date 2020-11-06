Блогер, избивший в прямом эфире модель, до этого сбежал из Беларуси, чтобы не ходить в армию

Блогер Андрей Бурим. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока московская полиция продолжает расследовать уголовное дело, заведенное на блогера Андрея Бурима, в родной Беларуси его тоже ищут. Напомним, блогер по прозвищу Melstroy «прославился» на всю Россию в середине октября, когда в соцсетях разлетелось его видео с избиением девушки. Жертвой Бурима стала 20-летняя модель Алена Ефремова.

«ПЛАТИЛ ЗА НЕПОТРЕБСТВА СОТНИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Напомним, избиение произошло во время прямого эфира на канале блогера - он регулярно приглашал в съемные апартаменты в одной из башен Москва-Сити кучу незнакомых гостей и популярных блогеров, устраивая им различные провокации. Некоторые трансляции единовременно смотрели до 100 тысяч человек. В разговоре с Ефремовой (лично они до этого не были знакомы) Melstroy сначала обсуждал с подписчиками грудь девушки и ее интеллект, а потом схватил за волосы и несколько раз приложил лицом о стол, разбив губы и сломав нос.

Спустя несколько дней на блогера завели уголовное дело. По статье «Побои» ему светит реальный срок - до 2 лет колонии.

По статье «Побои» Андрею Буриму светит реальный срок.

Между тем сейчас выясняется, что у Андрея Бурима и раньше были проблемы с законом - еще когда он жил в Гомеле. Едва закончивший школу парень тогда только начинал раскручивать свой канал в YouTube. Число подписчиков начало расти, когда парень стал вести трансляции своих бесед с разными девушками, которых он уговаривал оголиться на камеру. После нескольких таких трансляций молодой человек стал фигурантом уголовного дела об изготовлении порнографии. Но, учитывая юный возраст «порнографа», дело решили закрыть, а сам Бурим спешно уехал в Россию. Здесь Melstroy развернул свой интернет-бизнес по полной. Имя среди молодежи он сделал благодаря своим безбашенным стримам, где собравшиеся дружно выпивали и за озвученный Буримом гонорар выполняли различные задания. Чаще всего не самые эстетичные. Как вариант - облизать блогеру пятку, выпить водки из пупка тучного парня, подраться с кем-то из гостей… По словам блогеров, которые бывали на таких вечерниках, за разные непотребства Андрей Бурим мог заплатить несколько сотен тысяч рублей.

Но теперь, кстати, выясняется, что блогер скрывается в России от белорусской армии. Корреспонденты программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» выяснили, что в родном Гомеле за Андреем Буримом еще с 2017 года охотятся сотрудники военкомата. При этом родители парня продолжают жить в Гомеле (отец работает на заводе, мама торгует в киоске).

Гости вечеринок Андрея вспоминают, что за разные непотребства он мог заплатить сотни тысяч рублей.

«Я ПОШЛА, ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ НОВЫХ ПОДПИСЧИКОВ»

Тем временем, пострадавшая девушка Алена Ефремова дала интервью Андрею Малахову.

- Меня позвал за день до мероприятия мой друг. Он заявил, что это лучшая тусовка Москвы, где будут блогеры и будет происходить трансляция, будет аудитория, которая приведет новых людей в мой блог. Поэтому я пошла.

По словам девушки, гостям разливали бесплатный алкоголь. Она, ожидая своей очереди подсесть к ведущей трансляцию камере, тоже выпивала. Ефремова заявляет, что после нескольких ударов лицом о стол никто из гостей не пытался ее спасти.

- Когда его друзья начали выталкивать меня из номера, я сказала, что буду вызывать полицию, писать заявление. С ресепшена вызвала скорую.

Кстати, сохранилась запись стрима - после инцидента Melstroy продолжил общаться с подписчиками. Случившееся прокомментировал сухо: «Для профилактики…».

ДРУГИЕ ДЕВУШКИ

Выяснилось, что заявление об избиении в тот вечер в полицию написала еще одна гостья Бурима. 19-летняя Валерия Вишневская рассказывает, что решила покинуть вечеринку минут через двадцать, не знакомясь с хозяином. Вызвала такси, но на выходе из небоскреба ее нагнали две незнакомые девушки и избили.

Кроме того, журналистам удалось найти девушку, которую Андрей Бурим во время одного из недавних стримов пытался уговорить показать в прямом эфире грудь, сняв одежду. Выяснилось, что Валерии Р. (имя изменено) всего 17 лет… Уговорам девушка не поддалась (хотя признает, что тоже была пьяна), за что была резкими толчками изгнана от снимающей весь этот процесс камеры.

МОДЕЛЬ-ВЕБ-ДИЗАЙНЕР

На съемках Алена Ефремова впервые раскрыла некоторые детали своей биографии. Девушка родом из Челябинской области. По ее словам, четыре года назад она переехала в Москву и поступила на факультет веб-дизайна.

- У меня мама безработная. У нее проблемы с психикой. Она в меня никогда не верила, не верила, что у меня в Москве все получится.

Алена Ефремова в студии телешоу "Прямой эфир". Фото: YouTube

В соцсетях девушка называет себя моделью. На ее страничке много фото и видео в нижнем белье (и даже без).

Кроме того, после громкого скандала с Андреем Буримом анкету девушки обнаружили на сайте интим-услуг. Здесь она, правда, назвала себя Таней. В анкете указано, что 2 часа общения с девушкой стоят 30 тысяч рублей, ночь - 50 тысяч.

«А ЕСЛИ БЛОГЕР ДАСТ ТЕБЕ МИЛЛИОН?»

Как стало известно, это уже второе за последний год заявление об избиении, которое написала Алена Ефремова. В 2019-м она жаловалась в полицию на своего бойфренда, бизнесмена Леонида Аветисова. Тот даже просидел двое суток в отделе полиции, но в итоге договорился с девушкой и та забрала заявление.

- Я ее не бил. Это она! - заявил Аветисов. - Кричала, царапалась, бросалась предметами. Я держал ее за руки.

- Он пытался выдавить мне бутылкой глаз! - уверяет Ефремова.

Кто-то из гостей программы Андрея Малахова спросил у девушки:

- А если Melstroy предложит тебе миллион рублей, ты заберешь свое заявление?

- Нет, не заберу. Я хочу, чтоб он больше никогда никого не бил.