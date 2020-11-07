Легкомоторный самолет упал в Люберецком районе, два человека погибли

На месте крушения самолета Cessna в Томилино. Фото: пресс-служба МЧС по Московской области

При жесткой посадке легкомоторного самолета в Московской области погибли два человека. Об этом сообщили РИА новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Авария, по предварительным данным, произошла возле поселка Томилино в Люберецком районе.

Обломки частного самолета Cessna на месте крушения возле поселка Томилино. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ двигателя. Двое человек погибли. Фото: МЧС России/ТАСС

Официально спасатели пока не подтверждают гибель людей, и о самой аварии говорят, как не о критичной.

- Легкомоторный самолет не упал, а совершил жесткую посадку. Больше подробностей нет. Про пострадавших информации нет, - сказали kp.ru в пресс-службе МЧС по Московской области.

Специалисты МЧС выехали на место крушения легкомоторного самолета. Фото: пресс-служба МЧС по Московской области

По некоторым данным, самолет загорелся именно после неудачной посадки. Легкомоторный самолет был частным.

По предварительным данным спасателей, у воздушного судна все же произошел пожар на борту. И еще в небе пилот стал подбирать место для посадки. Самолет удалось посадить в районе МКАД на Новорязанском шоссе. Но после жесткой посадки покинуть самолет люди не успели.

По предварительным данным, в результате крушения самолета погибли телеведущий Александр Колтовой и его жена.