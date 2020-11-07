Момент падения самолета ведущего Александра Колтового попал на видео

Момент падения самолета с Александром Колтовым попал на видео. Фото: Кадр видео

Момент падения легкомоторного самолета 41-летнего телеведущего программы "ДНК" Александра Колтового попал на видео. Водители на Новорязанском шоссе говорят, что заметили в небе самолет, который летел слишком низко и оставил шлейф густого белого дыма. Очевидцы и подумать не могли, что самолет через несколько минут упадет в поле возле деревни Томилино.

- Самолет совершил жесткую посадку в поле возле деревни Томилино. Самолет загорелся. Наши сотрудники оперативно ликвидировали пожар. Есть погибшие, - сообщили в МЧС по Московской области.

Как удалось выяснить позже, в легкомоторном самолете находился телеведущий Александр Колтовой вместе с супругой.

За штурвалом самолета был телеведущий Александр Колтовой. Фото: Instagram.com

- Проводится доследственная проверка. Следователи Московского следственного отдела на воздушном и водном транспорте и криминалисты управления работают на месте крушения, - рассказала представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

Колтовой был участником проекта "За стеклом", вел программы "На пределе", "Технологии спорта. Секреты рекордов", "ДНК", "Звезды сошлись" вместе с Лерой Кудрявцевой.

Останки самолета. Фото: Пресс-служба МЧС Московской области.

Сам Колтовой рассказывал, что его отец был инженером-конструктором в космической отрасли. После школы Александр решил стать геофизиком, тогда о небе он не мечтал. Впервые самостоятельно он вылетел в октябре 2019 года.

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