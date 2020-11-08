На северо-западе Москвы разыскивают водителя, который сбил 5-летнего ребенка и уехал

Полиция разыскивает водителя, скрывшегося с места ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские полицейские ищут автомобилиста, который сбил 5-летнего ребенка и сбежал с места ДТП.

Как «Комсомольской Правде» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, все произошло около 21:00 на пересечении Дубравной улицы и Пятницкого шоссе (это северо-запад города). Мальчик вместе с родителями переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Несмотря на знаки, водитель иномарки даже не стал притормаживать перед «зеброй», а услышав крики, только прибавил скорости...

- Пострадавший ребенок госпитализирован в одну из столичных больниц, - сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе полиции. - Сбившего его водителя ищут. На месте аварии сейчас работают сотрудники полиции, обстоятельства выясняются.

По информации «КП», мальчик получил серьезную травму головы.