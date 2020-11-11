Реставрация исторических мозаик в Москве: Герои труда из хипстерского бара и красные знамёна МГУ

Мозаика здания Дворца пионеров на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мозаики времён СССР вновь вошли в моду в столице. Многие из них не считаются охраняемыми памятниками архитектуры, но интересны как примета прошлого нашей страны. Во время реконструкции старых зданий в Москве советские панно стараются сохранить. Например, огромная мозаика 1972 года «Моя Родина» скоро вернётся на привычное место - в обновлённый Центральный автовокзал столицы у метро «Щелковская». Мы узнали, что ещё и где восстановят в Москве.

ПИОНЕР, БУДЬ ГОТОВ!

Где: Дворец пионеров на Воробьёвых горах (ул. Косыгина, д. 17, корп. 1).

Что сделают: полностью обновят здание с рельефами и панно на фасаде «Вода», «Земля» и «Небо», символизирующими покорение стихий человеком. На мозаичных стенах - пионеры маршируют, высаживают деревья и трубят в горн. А дети в национальных нарядах у костра напоминают о советских республиках.

Фрагмент мозаики Дворца пионеров на Воробьевых горах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На склоне рядом с дворцом восстановят лестницу и мозаичное панно «Пионерский значок», около которого бывшие октябрята давали клятву и повязывали пионерский галстук.

Реставрация мозаичного панно "Пионерский значок". Фото: mskobr.ru

Когда откроют: ориентировочно в 2023 году.

ОТ ЗАВОДСКОЙ ПРОХОДНОЙ - НА ДИСКОТЕКУ С ДИДЖЕЕМ

Где: Московский электродный завод «ГрафитЭл» (ш. Энтузиастов, д. 31, стр. 2).

Что сделают: панно с героями труда в прежние годы украшало заводские окрестности. Этим летом разрушающийся фрагмент мозаики неожиданно нашёлся в хипстерском баре в районе Китай-города. Оказалось, владельцы заведения свободно купили артефакт на Авито (см. «Кстати»). В дело вмешались защитники старой Москвы из трудкоммуны «Вспомнить все». Вы наверняка видели найденные и восстановленные ими старинные вывески «Аптека» и «Зубной врач» на Патриарших, «Артель Хлебопёк» на Пречистенке и ещё десяток секретных столетних надписей по всему городу.

– Мозаика - отдельная большая история в этом ряду, – говорит Наталья Тарнавская, руководитель трудкоммуны "Вспомнить все". – Нам удалось собрать вместе магическим образом пропавшую центральную часть мозаики, всплывшую в баре, и ее остатки на территории завода «ГрафитЭл», который о ней позабыл. На реставрацию нужно 850 тысяч рублей. Деньги поступают от обычных москвичей, которые любят и ценят советские артефакты и городскую красоту. Пока удалось собрать около 100 тысяч рублей.

Мозаика на территории НИИ «Графит» на Электродной улице. Фото: logoworks.narod.ru

Всё, что осталось от мозаики на заводе. Фото: Богдан Лавриненко

– Панно на заводе было в удручающем состоянии, я обнаружил его случайно в июне этого года, когда оказался в том районе Москвы, - рассказал «КП» реставратор мозаики, художник-мозаичист, член секции монументалистов Московского союза художников Богдан Лавриненко (кстати, один из участников создания мозаичных панно на станции метро "Беломорская". – Прим. авт.). – Панно набрано из тонкой керамической плиточки, которая так и сыпалась с основы. Общий размер мозаики – 3,2 на 10 метров. Больше половины плиточек утрачена. Вместе с коллегами из "Вспомнить все" сняли то, что осталось, и собрали все опавшие плиточки, буквально перерыли землю под панно. С нами работают профессионалы из Петербурга – фирма "Паллада", которая занимается всеми видами керамики. Технологи делают пробники, чтобы точно попасть в цвет, размер и фактуру оригинальных плиточек панно. Далее по архивным фото мы полностью восстанавливаем рисунок мозаики, и выкладываем ее заново в мастерской, максимально используя сохранившиеся исторические плиточки-тессеры, а также вновь произведенный материал. Плиты основы мозаики будут заменены на новые.

Центральная часть мозаики стала частью интерьера бара. Фото: sur.moscow @ instagram

Когда откроют: монтаж отреставрированного панно намечен на весну 2021 года.

Пробники мозаики для восстановления. Фото: Богдан Лавриненко

КРЕМЛЁВСКИЕ ЗВЕЗДЫ В ЖИЛОМ КОМПЛЕКСЕ

Где: здание бывшей типографии "Детская книга" (ул. Сущевский Вал, д. 49, стр. 2).

Что сделают: издательский комплекс превратят в жилой. После реконструкции на одном из прежних производственных корпусов желающие смогут увидеть огромную историческую мозаику 1979 года. На ней - кремлевские звезды, красноармеец, космонавт, пионеры и цитата Ленина. Раньше эту красоту завешивали рекламными щитами.

Фото: archsovet.msk.ru

Для восстановления панно пригласили мастеров-реставраторов Свято-Данилова и Спасо-Евфимиева монастырей, Суздальского кремля.

Фото: archsovet.msk.ru

Когда откроют: в конце 2020 – в начале 2021 года.

АКАДЕМИКИ И СТУДЕНТЫ ПОД СЕНЬЮ КУМАЧА

Где: главное здание МГУ на Воробьёвых горах (ул. Ленинские горы, д. 1).

Что сделают: смальтовое панно площадью более 100 квадратных метров в историческом актовом зале на втором этаже. Сам зал на 1500 зрителей оформлен в стиле сталинского ампира. Лепнина, латунные люстры, белые колонны, резные деревянные двери, золотистый штоф (декоративная ткань с рисунком. - Прим. авт.). Таким же помпезным сделал панно его автор - художник-монументалист Павел Корин, украшавший мозаиками станции метро «Комсомольская», «Новослободская», «Смоленская».

Над местом заседания президиума в зале МГУ на золотом фоне гордо реют победные знамёна СССР. Под ними изображены символы науки и открытий - глобус, бумажные свитки и зажжённый факел.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Когда откроют: до конца 2020 года.

ИДИ И СМОТРИ

Самые известные советские панно столицы

По традиции в СССР роскошными мозаиками часто украшали:

1. Станции метро.

На «Комсомольской» (кольцевой) - сцены из русской истории с былинными богатырями, полководцами и советскими воинами-победителями. На «Новокузнецкой» - серия панно «Сутки страны Советов» художника Александра Дейнеки. На «Маяковской» - 34 смальтовых панно «Сутки советского неба» Дейнеки. На «Новослободской» - мозаика на всю стену «Мир во всем мире».

2. Научные институты и библиотеки.

На фасаде Центрального экономико-математического института РАН (Нахимовский пр-т, д. 47) - знаменитое "ухо", на самом деле это мозаичный горельеф "Лента Мёбиуса".

На фасаде библиотеки университета Пирогова (ул. Островитянова, 1) - эпичная медицинская мозаика "Исцеление человека" площадью более 2 тысяч "квадратов" на всех четырёх стенах здания.

3. Фонтаны.

На ВДНХ после реставрации вновь засияли разноцветной мозаикой "Каменный цветок" и "Золотой колос". Кстати, и советские выставочные павильоны тоже оформляли здесь смальтовыми картинами внутри и снаружи. Например, мозаичный вход-портал в павильон 62 "Охрана природы" или фасады павильона 4 "Кыргызстан" ("Биология").

КСТАТИ

Ленин за 350 тысяч рублей

Патриотичными советскими панно из смальты сегодня бойко торгуют в интернете. Желающие украсить свой дачный домик или развлекательное заведение, как владельцы бара на Китай-городе, могут выбрать на Авито Ленина за 350 тысяч рублей или ткачиху за 300 тысяч рублей.

Некоторые мозаики отлично сохранились. Вот труженица, учёный и воин на фоне серпа и молота. Или салютующие пионеры с горном и барабаном. Продавцы скромно умалчивают, откуда у них взялись панно. Не исключено, что из бывших цехов полуразрушенных заводов и фабрик или арендуемых офисов в каком-нибудь НИИ. Их по всей стране немало.

– Если надумаете брать, то организуем доставку и монтаж, – деловито предлагают коммерсанты.

При желании, вы можете купить себе мозаичного Ильича... Фото: Авито

...или украсить интерьер изображением Труженицы, Ученого и Советского солдата. Фото: Авито

Смальтовые картины ведь в сумке не унесешь. Вес среднего по размеру панно площадью примерно 20 «квадратов» тянет чуть ли не на полтонны. Но ценителей советских артефактов это не останавливает.