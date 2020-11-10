Зерно по осени считают

Нашу пшеницу покупают более 90 стран. Фото: Shutterstock

В 60 - 70-е годы прошлого века СССР закупал американское зерно. Теперь Россия - на первом месте по экспорту пшеницы. Это позволит не только с лихвой обеспечить страну хлебом, но увеличить доходы от поставок за рубеж.

Вот вам и «страна рискованного земледелия»!

Такой высокий урожай зерновых не случаен. В прошлом году был очень большой сев озимых, на территории в 18,7 млн га. Кроме того, в последние годы урожайность растет также за счет использования современных агротехнологий. А вот климатические условия помогали не всегда.

- Не везде была благоприятная погода. Из-за этого в Сибири и в южных регионах урожай оказался ниже, чем в прошлом году. Зато в Центральном регионе и Поволжье расширили посевные площади. Также хорошо, что весной и летом у нас не было засухи, - отмечает руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка Олег Суханов.

Как считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС профессор Василий Узун, в последние годы производство зерна стало более устойчивым благодаря новым технологиям, сортам, внесению оптимальных доз удобрений и так далее.

Основные сельхозкультуры, которые выращивают в России.

Всему голова

Россия экспортирует очень много пшеницы. Настолько много, что стала мировым лидером по ее продажам. И они каждый год растут. За последние 20 лет, по данным агентства Bloomberg, стране удалось занять долю в 20% от мировых поставок. Наше зерно покупают больше ста стран.

В прошлом сельскохозяйственном году (он начинается не как обычный, с 1 января, а с 1 июля) Россия продала за границу 43,1 млн тонн зерна, 34 млн тонн пшеницы. В этом году планируется отправить за рубеж еще больше.

Дело это доходное. Цены на пшеницу растут. Сейчас тонна зерна стоит около 14 тысяч рублей, а год назад - примерно 10 тысяч. Это объясняется в том числе ослаблением рубля. То есть цены в долларах и евро, за которые покупают товары на внешних рынках, поднялись не так сильно. Еще один фактор - большой спрос на зерно со стороны Китая.

- У пшеницы как товара всегда стабильно высокая маржа, - рассказывает Олег Суханов. - Например, с рожью можно не угадать: сегодня она стоит дорого, а завтра вдруг подешевела. На пшеницу всегда стабильно высокий спрос и на внешнем, и на внутреннем рынках.

Объемы продукции растениеводства, произведенной в России.

10 лет российского лидерства

Есть такая организация - ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). По ее прогнозам, мировое производство зерна и в этом году, несмотря на пандемию, останется на очень высоком уровне - 2,8 млрд тонн. В то же время растет и мировое потребление. Ведь пшеницу где только не используют. Из нее делают хлеб, макароны, кондитерские изделия, а еще получают солод, нужный для производства спиртных напитков, применяют в фармацевтике и косметологии. Россия, считает ФАО, сохранит лидерство на пшеничном рынке как минимум в течение десяти лет.

Среди причин и то, что качество нашего зерна существенно повысилось.

По данным Центра оценки качества зерна, производство сильной и ценной пшеницы достигло рекордных значений за всю историю современной России.

ТАК И СКАЗАЛ

Министр сельского хозяйства Дмитрий ПАТРУШЕВ:

- Несмотря на все достаточно тяжело сложившиеся условия, агропромышленный комплекс демонстрирует уверенную работу. Несмотря на пандемию, мы штатно провели весенние полевые работы, нам хватило рабочих рук, сейчас занимаемся завершением сбора урожая. Прогнозы на урожай у нас неплохие, мы видим, что будет собрано не менее 125 млн тонн зерновых, это должен быть второй урожай в истории Российской Федерации, это очень отрадно.