Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков: Пандемия все поменяла, но мы готовы: зимой в домах будет тепло, на дорогах - чисто

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МЕНЬШЕ ДВУХ МЕСЯЦЕВ НА ПОДГОТОВКУ К ЗИМЕ

– Петр Павлович, в этом году пандемия отразилась на подготовке города к зиме?

– Безусловно. Но коммунальные службы сегодня уже работают по зимнему графику. В столице все готово к холодам - и люди, и техника для уборки улиц, для обслуживания жилых домов и других зданий.

В целом 2020-й стал необычным годом для всех, в том числе и для жилищно-коммунального хозяйства. Конечно, из-за пандемии нам пришлось сократить сроки подготовки к зиме. Раньше мы приступали к профилактике теплоснабжающих систем после отключения отопления с первых чисел мая. А в этом году начали на два месяца позже - с 7 июля.

Необходимо было подготовить более 16 тысяч километров тепловых сетей, более 120 тысяч километров электрических сетей. Это примерно 16 тысяч километров систем водопровода и более 10 тысяч километров канализации, 7,5 тысяч километров газовых магистралей. Ещё более 18 тысяч единиц городской техники для уборки дорог, бригады для очистки кровель от снега и наледи для 17 тысяч зданий. Все это мы сделали меньше чем за два месяца, к первым числам сентября.

– От чего-то отказались? Реагентов, наверное, закупили меньше?

– Конечно, пришлось отказаться от ремонта некоторых парков, скверов и улиц. Но отдельные участки, например, Даев переулок или улицу Большие Каменщики, пришлось ремонтировать. Потому что работы там начались еще до пандемии, были вскрыты каналы инженерных сетей. Полностью завершили реконструкцию и благоустройство Северного речного вокзала.

При этом мы занимались подготовкой в городе временных коронавирусных госпиталей и перепрофилированием 86 лечебных учреждений города. В них поставили дополнительные системы подачи кислорода для пациентов, оборудовали изоляционные блоки. Сегодня завершили реконструкцию и готовим к открытию 11 поликлиник. В ближайшее время обновим еще 25 таких зданий. Это всё делают коммунальщики, которые когда-то занимались благоустройством, а сейчас ремонтом. Благо, есть специалисты, есть опыт в этой работе.

Полностью завершена реконструкция и благоустройство Северного речного вокзала Фото: Михаил ФРОЛОВ

Этой зимой в основном используем реагенты, оставшиеся с прошлого года. Цифра доходит примерно до 70%. Остальные 30% докупили. Потому что рассчитывать на совсем теплую зиму не приходится. Надо быть готовыми к работе в таких климатических условиях, в которых находится Москва. У нас ежегодно зимой бывает от 60 переходов температуры через нулевые отметки. Город надо содержать в работоспособном, безопасном состоянии.

– А какая зима нас ждет?

– В этом году готовимся к тому, что зима будет холоднее по температурным показателям, чем в предыдущий год, но теплее среднестатистической. Расчеты наших специалистов говорят о том, что уровень осадков примерно будет соответствовать тем нормам, которые сложились по среднестатистическим показателям за предыдущие периоды метеонаблюдений.

В 2020 году реагентов в Москве закупили меньше, чем обычно Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

БАТАРЕИ ДАЮТ ОГНЯ

– Многие москвичи из-за пандемии арендуют дачи на зиму. Весной всем понравилось. Коммунальные службы будут помогать дачникам? Снег чистить на подъездных дорогах, дрова запасать?

– В Новой Москве, где находятся частные дома, дороги обслуживают и чистят муниципальные предприятия. Эта территория живет по столичным нормам и правилам. В марте мэром города Сергеем Семеновичем Собяниным было принято решение помочь с доставкой топлива тем жителям старше 65 лет или имеющим хронические болезни, кто во время самоизоляции уехал на свои дачные участки. Коммунальщики тогда выполнили более 32 тысячи заявок по доставке дров. С начала осени мы продолжаем эту работу по поручению мэра. На сегодня выполнили более 15 тысяч заявок. И жители продолжают обращаться за помощью.

– А изменятся ли в столице правила включения и отключения отопления в жилых домах?

– По нормам отопление включают, если среднесуточная температура наружного воздуха достигает ниже +8 градусов в течение 5 суток. А отключаем, если температура в течение 5 суток поднимается выше +8 градусов. Но в Москве так сложилось, что батареи нагреваются значительно раньше. Например, в этом году уже в 20-х числах сентября подали тепло в детские сады, лечебные учреждения по заявке их руководителей. Отопление в квартирах тоже в этот раз включили раньше по поручению мэра Сергея Собянина. Поскольку в городе начался рост заболеваемости коронавирусом. Всегда действуем по обстоятельствам. Два года назад, когда мы включили отопление, на улице резко потеплело, и мы вынуждены были остановить отопление. Но, чтобы его включить, это же не в одну секунду – нажал кнопку, и всё. Норматив «разогрева» города – 5 суток. Мы отопление запускаем в течение двух суток. А действующие нормативы нужны для расчета с ресуроснабжающими организациями.

ГЛОНАСС ВСЕ ВИДИТ

– В социальных сетях появляются видео, где уборочная техника просто ездит по улицам и дворам с поднятыми щетками. Жителей удивляет такая «работа». Кто следит за маршрутами коммунальных машин?

– Мы знаем о таких случаях. Сегодня в городском хозяйстве вся техника оснащена системой ГЛОНАСС. Мы видим, где техника идет, как она движется, работают механизмы или нет, сколько топлива расходуется. Сейчас завершается подключение к системе навесного оборудования, чтобы улучшить контроль за работой. Безусловно, за нарушения наказываем руководителей предприятий и механизаторов.

А бывает и другая ситуация. Нам иногда говорят, почему в дождь вдруг идут машины и поливают дорогу. Но это один из видов технологических операций очистки города. Во время дождя на асфальте размокают все выбросы из автомобилей. Поэтому дополнительно с помощью водяной струи все это смывается в ливневую канализацию, а затем уходит на очистку. Это делается специально, чтобы наш город был чистым. Вспомним, 10-15 лет назад и зимой, и летом едешь по городу, пыль стоит. Сегодня этого нет, потому что правила уборки позволяют поддерживать порядок в городе. Кто-то видит сейчас на улицах окурки или бумагу? Их нет. Потому что москвичи любят свой город и никто не бросает окурки. Мы сегодня не видим на столбах или на строительных заборах, на фасадах зданий наклейки и объявления. Тоже от этого ушли. Это всё от нашего общего воспитания и нашей общей любви к городу. Коммунальщики очень признательны за это и москвичам и гостям столицы.

Сегодня в городском хозяйстве вся техника оснащена системой ГЛОНАСС Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Петр Павлович, еще к зиме чуть-чуть вернемся…

– Так хочется быстрее снега? (смеётся)

– Вы сказали, что зимой температура часто переходит через ноль градусов. Из-за таких перепадов намерзают сосульки на крышах домов. С ними борются все ещё по старинке - ломом?

– С сосульками надо не бороться, а предупреждать, чтобы они не намерзали. Последние четыре года активно этим занимаемся и создаем нормальный тепловлажностный режим на чердаках, на двускатных крышах. Наружная температура воздуха должна быть ниже той, что на чердаке, не более чем на 4 градуса. Тогда не будет испарений, подогрева крыши и таяния снега. Мы утепляем чердаки, создаем дополнительные продухи и вентиляцию. Все это сокращает образование наледи. А ведь в городе ни много ни мало - порядка 17000 таких зданий и сооружений. Только в одном жилом фонде 12,5 тысяч подобных домов.

Мы следим за очисткой крыш. В течение трех дней после снегопада все двускатные крыши должны быть почищены. Если на них не будет снега, тогда не будет наледи и сосулек. Прокладка каких-то электрических систем на крышах оказалась недостаточно эффективной, где-то они греют, где-то наоборот ком снега и льда образуется. Поэтому от сосулек помогает только нормальная эксплуатация чердаков и крыш.

НА УБОРКУ УЛИЦ ПОЗОВУТ РАБОЧИХ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ

– Собянин недавно сообщил, что во время пандемии из столицы уехали около 40% мигрантов. Теперь не хватает рабочих для уборки улиц. Поэтому город собирается привлекать людей из других регионов. Могли бы об этом подробнее рассказать?

- Этот разрыв произошёл за счет строителей и эксплуатационников из других регионов, особенно из стран ближнего зарубежья. Они уехали из города и не вернулись. Мы справились с ремонтом лечебных учреждений и подготовкой их к работе в пандемию только за счёт того, что переводили рабочих одних профессий на другие, обучали их и сохранили тем самым кадры. Сегодня в инженерных компаниях, обслуживающих жилые дома, сотрудников достаточно. Префектуры и районные управы приглашают на работу в управляющие и эксплуатирующие организации жителей из других регионов. Им создаются необходимые условия для проживания и отдыха, своевременно выплачивается зарплата.

НОВОГОДНЮЮ ПОДСВЕТКУ ЗАЖИГАЙ

– Туристы и москвичи каждую зиму постят в инстаграме тысячи фотографий нарядной новогодней столицы. Петр Павлович, в этом году не отменят красивую подсветку? На майские праздники традиционных украшений было совсем мало...

– Наша столица сегодня входит в пятерку самых освещенных городов мира. Это Нью-Йорк, Париж, Лондон, Токио и Москва. Особенно в новогодние праздники! Красивую подсветку мы включаем с 15 декабря и не убираем практически до 8 марта. Город красивый будет и в этом году. Но каких-то дополнительных украшений не будет. Специалисты восстановили и отреставрировали прошлогодние световые конструкции. Их и будем устанавливать на бульварах, основных площадях и магистралях, на окраинах города.

Город красивый будет и в этом году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем каждый год ремонтировать дороги?

– В Москве по регламенту межремонтных сроков крупные вылетные магистрали ремонтируются раз в три года. Небольшие дороги - раз в четыре года. Остальные - раз в шесть-семь лет. До конца года планировали обновить порядка 20 миллионов квадратных метров асфальтовых покрытий. Это возможность без аварий ездить по городским дорогам, это отсутствие колейности, выбоин и ям. Ведь за предыдущие 10 лет каждый год выявляли порядка 30 тысяч различных выбоин на дорогах. Сейчас эту цифру практически свели к нулю.

Этот год был очень сложным для дорожников. Первые ремонтные месяцы вынуждены были не работать, чтобы жители спокойно сидели в самоизоляции. Но начиная с июня, мы мобилизовали свои силы. На сегодня отремонтировали примерно 19,5 миллионов квадратных метров дорожных покрытий. Мы сохранили улицы в нормальном состоянии.

КСТАТИ

Жители погасили долги по квартплате в три миллиарда рублей

Из-за пандемии в столице, как и по всей стране, объявлен мораторий до 1 января 2021 года на отключение за долги света, воды и других коммунальных услуг. Но несмотря на послабления, горожане продолжают исправно платить за домашние удобства.

– Огромное спасибо москвичам за понимание и правильное отношение к своему родному городу, - сказал Петр Бирюков. - У нас коммунальные долги, которые накопились на 1 апреля этого года, сейчас даже снизились. Хотя в течение трех месяцев пандемии люди не платили и образовался долг по квартплате порядка 3 миллиардов рублей. Мы вместе с управляющими компаниями и районными управами пообщались с жителями. За два месяца, август и сентябрь, вплоть до октября практически все три миллиарда погасили. Ведь эти деньги - оплата за коммунальные ресурсы, поставку газа, тепла, воды. Ресурсоснабжающие организации их получили вовремя.

Конечно, в Москве никто никого не отключает. Мы убеждаем москвичей, говорим с каждым, поскольку у всех разные жизненные ситуации.

ЗАРАЗЕ - БОЙ!

Город обязаны мыть от коронавируса каждый день

С первых дней пандемии столицу чистят от инфекции тоннами антисептиков. «Безопасны ли дезинфицирующие растворы у коммунальщиков?» - беспокоятся жители.

– Для обработки мы применяем сертифицированные средства, рекомендованные федеральной службой санэпиднадзора, - сообщил Петр Бирюков. - Никаких других средств не используем. Обработкой города занимаются работники жилищно-коммунального хозяйства. Я имею предписание от главного врача санэпиднадзора по Москве с обязательным требованием ежедневной обработки. И эта обработка проводится. Еще раз подчеркиваю - мы подконтрольны службам санэпидемнадзора, которые все и всех проверяют. Так же, как весной, сейчас коммунальные службы дезинфицируют общественные пространства, убирают и увозят бытовой мусор, обрабатывают площадки для сбора отходов и мусоровозы. Эта работа продолжается.