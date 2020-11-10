Рейтинг Топ-25 в российском сельском хозяйстве. Фото: Shutterstock

Лидерами рейтинга стали вице-премьер Виктория Абрамченко (1-е место) и министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев (2-е место).

Виктория Абрамченко была избрана в состав Совета директоров Объединенной зерновой компании; вице-премьер поручила проработать вопросы в сфере регулирования и лицензирования экспорта живых водных биоресурсов.

Виктория Абрамченко.

Дмитрий Патрушев был переизбран на пост главы Наблюдательного совета «Россельхозбанка»; провел совещание по обсуждению комплекса мер по поддержке молочной отрасли (в том числе в рамках программ льготного кредитования); принял участие в совещании Владимира Путина с членами правительства по вопросам достижения показателей инвестиционного развития. Фактором, благоприятно влияющим на позиции руководства Минсельхоза, становятся прогнозы, в соответствии с которыми урожай зерна в 2020 году составит не менее 125 млн тонн, что является вторым результатом в новейшей истории России.

Дмитрий Патрушев.

Переходит в группу с сильным влиянием директор Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства России Елена Ковалева (с 32-го на 24-е место).

Самыми влиятельными парламентариями среди фигурантов рейтинга остаются вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев (3-е место), а также председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (4-е место), предложивший изыскать возможность выделения дополнительных ассигнований на финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства.

Алексей Гордеев.

Рабочие встречи с Владимиром Путиным становятся позитивными информационными поводами для председателя правления «Россельхозбанка» Бориса Листова (с 7-го на 6-е место) и заместителя министра сельского хозяйства - руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова (с 8-го на 7-е место).

Нисходящий тренд затрагивает большинство представленных в рейтинге губернаторов аграрных регионов: незначительно ослабевает губернатор Курской области Роман Старовойт (с 16-го на 17-е место), в больших масштабах теряют позиции глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев (с 27-го на 33-е место) и губернатор Ростовской области Василий

Голубев (с 35-го на 41-е место). В то же время несколько укрепляются позиции губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова (с 41-го на 39-е место).

Методика исследования АПЭК

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг, проводится методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 19 известных экспертов: экономисты, социологи, политологи, публицисты, бизнесмены и чиновники, имеющие отношение к аграрному комплексу.

Экспертам задается следующий вопрос: «Как бы вы оценили по шкале от 1 до 10 влияние на федеральном уровне следующих представителей аграрно-промышленного комплекса?».

Каждый эксперт может добавить персоналии, которые, по его мнению, должны быть представлены в рейтинге, но отсутствуют в анкете. Если не представленного в анкете претендента назовут хотя бы два эксперта, он будет оцениваться всеми участниками исследования в следующем месяце. Деятели, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (1 - 10), «сильное влияние» (11 - 25), «среднее влияние» (26 - 50).

АПЭК, 2020 г.

Топ-25 в российском сельском хозяйстве.

ПЕРЕДОВИКИ

Группа «Черкизово» растит себе кадры

Компания запустила совместную программу с высшими учебными заведениями страны по улучшению качества образования.

В агропромышленном комплексе инновации - постоянная практика. Селу нужны ветеринары, агрономы, механизаторы, управленцы, технологи. Словом, группа «Черкизово» столкнулась с необходимостью делать ставки на молодых специалистов.

Сегодня теоретическая подготовка в вузах не всегда отражает реалии бизнеса: большинство студентов получают крепкую теоретическую базу, но теория не дает представления о реальной работе на предприятии. Около года назад в «Черкизово» возникла идея обучения преподавателей вузов. Инициатива получила поддержку высших учебных заведений и Министерства сельского хозяйства. Преподаватели пройдут стажировку на площадках компании, познакомятся с полным циклом производства

Программа рассчитана примерно на год, продолжительность обучения для преподавателей по каждому из направлений - около трех месяцев.

В пилотный проект отобрали 11 вузов. Каждый выделил от одного до трех преподавателей профильных направлений.

В этом году работа центра сфокусирована на повышении качества обучения студентов и выпускников, которые будут привлекаться для работы в «Черкизово». Приоритетными направлениями деятельности станут проекты по повышению качества обучения в интересных компании вузах и ссузах.