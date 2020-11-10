Новые ограничения из-за коронавируса в Москве с 13 ноября 2020: мероприятия без зрителей и чек-ины в ресторанах

Мэр Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса в Москве с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице большой подъем эпидемии коронавируса – активная борьба идет 2,5 месяца. Количество заболевших растет, в понедельник было выявлено 6897 случаев заболевания – антирекорд за весь период пандемии. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса с 13 ноября 2020 года.

- Чтобы – насколько это возможно – разорвать цепочки передачи вируса и снизить уровень заболеваемости, - сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр города объяснил, что ограничения вводятся на 2,5 месяца, и в этот период как раз выпадают новогодние праздники.

- Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, - рассказал Сергей Собянин.

Какие ограничения вводятся с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года:

1. Студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. Правительство Москвы рекомендует перевести на удаленку студентов федеральных и частных вузов и колледжей. Транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

2. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционную форму обучения, рекомендуется соблюдать домашний режим и свести к минимуму поездки по городу.

3. В ресторанах, кафе, барах, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00. Ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку. Всем заведениям рекомендуется использовать систему чек-ин для посетителей и работников (регистрация по номеру телефона).

4. Число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала.

5. Проведение массовых спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при согласовании со столичными Департаментом спорта и Управлением Роспотребнадзора.

6. Временно приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Выставки, лекции, мастер-классы можно проводить в режиме онлайн.

7. Временно приостанавливается работа детских учреждений: лагерей дневного пребывания, развлекательных центров, комнат в торговых центрах, уголков в заведениях общепита. Разрешены только развлекательные мероприятия для детей на открытом воздухе.