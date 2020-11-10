Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Будем отмечать по-семейному: все рестораны закроют в новогоднюю ночь в Москве

Заведения будут вынуждены вернуть деньги за бронирование мест и отменить выступления звезд
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
КомментироватьОставить комментарий
Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря

Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря

Фото: Влад КОМЯКОВ

Встретить Новый Год в ресторанах столицы 31 декабря запретили. Заведения закроются с 23.00 до 6.00, а значит, что поздравления президента нужно будет послушать дома по телевизору, а также бой курантов и сами порезать «Оливье».

- Новый год будет, он никуда не денется, он наступит по плану, 31 декабря. Но, видимо, в несколько более скромном формате. Большинство ресторанов в ночное время работать не будут, вернее, не большинство, а все, — сказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире канала «Россия 24».

Культурная программа, по словам Немерюка, которая обычно проводилась в новогоднюю ночь в ресторанах, в этом году будет отменена.

- Заранее установив ограничения на работу индустрии отдыха и развлечений, мы хотим избавить учреждения и бизнес от ненужных трат, которые приносит внезапная отмена концертов и других праздничных мероприятий, - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Безусловно, встретить Новый год можно 31 декабря, но немного раньше – рестораны и кафе же будут открыты до 23.00. Рестораторы уже шутят, что можно встречать Новый Год вместе с Владивостоком (по местному времени).

- Стоит сказать, что в Москве два вида ресторанов: которые проводят новогоднюю ночь и которые не проводят. Есть ряд заведений, которые закрываются 31 декабря в 19-20 часов. И открываются 1 января ближе к вечеру, понимая, что многие отмечают Новый год дома – по-семейному, - рассказал «КП» Евгений Демченко, амбассадор Федерации рестораторов и отельеров.

При этом есть ряд ресторанов и кафе, которые проводят новогоднюю ночь, приглашая известных артистов, диджеев, Деда Мороза и Снегурочку, юмористов. Такие заведения, конечно, потеряют прибыль. Но при этом она не месячная, за счет того, что нужно было бы привлекать персонал и платить двойные гонорары.

- Вообще ноябрь и декабрь – это самые прибыльные месяцы, ведь в это время проводят больше корпоративов и вечерних мероприятий. Но сейчас для индустрии это удар. Конечно, заведения уже задумываются, чтобы перенести вечеринки с 20.00 на 18.00, петь в караоке тоже придется раньше, - говорит Евгений Демченко.

И уже есть реальные примеры того, что бары готовятся к дневным вечеринкам. Ведь работать в режиме до 23.00 придется ближайшие 2,5 месяца – до 15 января 2021 года.

- Готовим свои заведения к переходу на дневной режим с «вечеринками», которые будут начинаться в 18.00 или даже в 16.00. Это отразится на графике работы и диджеев, и барменов, и кухни, так как нагрузка будет распределяться по графику, который не типичен для баров. Ждем в гости «удаленщиков» со свободным графиком работы, студентов, которых сейчас распустили на дистанционное обучение и всех, кто бы хотел, чтобы барная культура в Москве продолжила свое существование, - рассказал Валерий Лизунов, совладелец баров PARKA и «Проходное место».

Напомним, что вводимые ограничения не распространяются на торговлю на вынос и курьерскую доставку готовых блюд, которые по-прежнему могут осуществляться круглосуточно. То есть любимую еду можно будет заказать в ресторане, но съесть ее уже дома.

- Организациям, осуществляющим деятельность, связанную с обслуживанием граждан, рекомендуется использовать систему регистрации номеров телефонов (чек-ин) посетителей и работников, - посоветовали власти Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тихо, по-семейному»: В Московской области отменили массовые гуляния на Новый год

Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв (подробности)

ЗДОРОВЬЕРаспространение коронавируса в мире

Рекомендуемые