Андрей Воробьёв: Спасибо нашим врачам, их труд вызывает уважение

Губернатор Воробьёв (слева, в белом защитном комбинезоне) поблагодарил медиков за самоотверженную работу. Фото: ТАСС

Виктору Александровичу 91 год. Сейчас он самый возрастной пациент временного инфекционного стационара, который развернули в парке «Патриот». Увы, среди тяжелобольных коронавирусом довольно много пожилых людей. Группа риска! За жизнь пенсионера, как и за жизни сотен других людей, сейчас бьются врачи...

В «Патриоте» находится самый крупный на сегодня в Московской области госпиталь, который принимает больных коронавирусом. В выставочных павильонах оперативно возвели палаты, подвели кислород, установили современные аппараты КТ, УЗИ, ЭКГ, лабораторное оборудование. Всего здесь 1420 коек. 1020 из них - для тяжелобольных пациентов, 400 - для выздоравливающих. Сейчас инфекционный центр занят примерно на две трети.

Еще одна особенность стационара - в спасении людей активно участвуют медики в погонах. Министерство обороны перебросило сюда более 700 военнослужащих-медиков. Плюс 136 гражданских медработников из подмосковных больниц.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как устроена работа стационара. В защитном спецкостюме и очках, с соблюдением всех предосторожностей он прошел в красную зону, пообщался с работающими там врачами и их пациентами.

- Я из Богородского городского округа, - рассказывает лежащая на кровати женщина. - Привезли меня сюда в очень тяжелом состоянии. 56% поражения легких…

- Выздоравливайте, пожалуйста, - говорит Андрей Воробьёв.

Мужчина из Наро-Фоминска тоже провел несколько дней на кислороде. Медики поставили его на ноги - завтра пациента уже выписывают.

«ТЯЖЕЛО БОЛЕЮТ ЛЮДИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ»

- Конечно, помощь военных врачей бесценна, - сказал Андрей Воробьёв после выхода из красной зоны и дезинфекции. - Я общался с пациентами: и легкими, и тяжелыми. Все оценивают очень высокое качество лечения. Проверил лекарства, посмотрел, как лаборатория работает. Все это развернуто здесь оперативно, но работает безукоризненно. Тяжело болеют люди разных возрастов, каждый организм по-разному отвечает. Сейчас смотрели КТ - у мужчины 1966 года рождения 80 процентов поражения! То есть все очень непросто. Но, слава богу, койки есть. Быстро не получается лечить - все, кого я спрашивал, 10 - 12 дней лежат на койках, как правило.

Руководитель центра анестезиологии и реанимации Денис Цветков - местный, одинцовский. С весны, что называется, в эпицентре событий.

- С точки зрения нашей подготовленности сейчас легче, - говорит специалист. - Когда пациенты только начали поступать в первую волну, было некоторое замешательство. Тогда только активно вырабатывался протокол (система эффективного лечения. - Авт.). Сейчас все механизмы отработаны достаточно четко, и, конечно, это существенно облегчает работу.

6-ЧАСОВЫЕ СМЕНЫ В КРАСНОЙ ЗОНЕ

Среди военных медиков, которые сейчас спасают людей в «Патриоте», - специалисты и курсанты из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова (она находится в Санкт-Петербурге).

- Здесь работают и наши одинцовские врачи, и приезжие медики из разных регионов, - напомнил губернатор. - Молодые девчата, ребята, пообщался с ними.

Рядовой Даниил Воробьёв - как раз из тех медиков, кого в Подмосковье перебрасывали из Питера. В Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова он сейчас учится на 5-м курсе. Парень рассказывает: когда поступило предложение отправиться в стационар «Патриота», он сразу сообщил, что готов. Родители решение поддержали.

- Меня поразил довольно большой поток пациентов, которые не знают, как себя вести в данной ситуации, - рассказывает Даниил. - Смены в красной зоне у нас расписаны сутки по 6 часов. Делаем инъекции пациентам, ставим капельницы, берем кровь на анализ. Родители переживают, конечно. Звонят, спрашивают, как нас кормят. На самом деле все организовано на высшем уровне.

«ОРДЕНА, КОТОРЫЕ НАШИ ВРАЧИ ЗАСЛУЖИЛИ»

После осмотра стационара Андрей Воробьёв вручил награды медработникам, которые проявили профессионализм и самоотверженность в борьбе с коронавирусом.

- Недавно президент подписал Указ о награждении врачей, - напомнил губернатор. - Сколько угодно можно организовывать коек, подводить кислород, закупать средства защиты, но без врачей ничего не работает! За все это время порядка 30 тысяч врачей и среднего медперсонала мобилизованы в Подмосковье. Все это бесценные кадры! На скорой помощи и в неотложках работают ребята, которые, по сути, раньше были обычными водителями автобусов. Я хотел выполнить поручение Президента, вручить награды, ордена, которые наши врачи заслужили. С удовольствием это сделаю.

Ордена Пирогова (это государственная награда России, которая вручается за милосердие и самоотверженность) получили сразу пять специалистов Одинцовской областной больницы, в которой во время пандемии развернули временное инфекционное отделение. В этом списке - главврач Андрей Фадеев, заведующая инфекционным отделением Светлана Киян, врач-инфекционист Александр Литвинов, руководитель центра анестезиологии и реанимации Денис Цветков, и. о. заместителя главврача по амбулаторно-поликлинической работе Елена Шатнева.

Помимо этого, Благодарностью губернатора Московской области отмечены 10 курсантов Военно-медицинской академии имени Кирова.

Андрей Воробьёв пожелал пациентам госпиталя скорейшего выздоровления. Фото: ТАСС

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Воробьёв: - Наша главная задача - это сохранение жизни людей

КСТАТИ

330 медработников из Подмосковья, работающих с коронавирусными больными, награждены

Указом Президента РФ.

- 164 из них получили орден Пирогова,

- 122 - медаль Луки Крымского,

- 18 врачей - почетное звание заслуженный врач РФ,

- 24 - благодарности и грамоты.ТАСС