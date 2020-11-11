Собянин считает, что Москва может избежать очередного локдауна

Посетители Красной площади в масках. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 13 ноября в Москве начнут действовать новые ограничения из-за пандемии. В частности, студенты городских вузов и колледжей переходят на дистанционную форму обучения. В развлекательных заведениях и новых клубах запрещается принимать посетителей с 23.00 до 6.00. Временно прекращаются выставки, культурные мероприятия, закрываются детские развлекательные центры. Эти и уже действующие меры будут действовать в Москве до 15 января 2021 года. Впрочем столичные власти надеются избежать очередного локдауна в городе.

- Сейчас ситуация отличается от весны, не количеством заболевших, а готовностью к пандемии, - сказал мэр Сергей Собянин на открывшемся сегодня, 11 ноября, в столице экономическом форуме «Сильные идеи для нового времени». - За эти месяцы мы развернули порядка 8 тысяч дополнительных больничных мест, научились четко и технологически выверено выстраивать работу всех звеньев здравоохранения.

Весенний объём пандемии был для нас критическим, и мы вынуждены были объявить серьезный локдаун. Но сейчас при таком же уровне пандемии, как весной, мы справляемся без глобальных ограничений. И система здравоохранения более спокойно справляется.

По его словам, после объявления очередных ограничений нужно примерно 2-3 недели на оценку ситуации и принятие новых решений.

- Надо учитывать возможности медицины, проблемы в экономике, - сказал мэр. - Падение в экономике и убытки для населения не менее критичны, чем проблемы в здравоохранении. Нужно всегда находить баланс. Сегодня он такой - объем заболеваний у нас практически на уровне весны, а медики с ним более-менее спокойно справляются. Если мы вводим сегодня ограничения, то уже как бы наперёд прогнозируем, что будет через неделю, две, три. Чтобы обеспечить и дальше стабильную работу здравоохранения, но не перебирать. Посмотрим, поживём неделю, две. Возможно, ситуация стабилизируется.

Мэр отметил, что происходящее сейчас в Европе не внушает оптимизма.

- Тем не менее, исходя из того, что мы получим через 2-3 недели, будем дальше принимать какие-то решения, - заявил Собянин. - Но эти решения минимально должны касаться ограничений экономики и бизнеса, насколько это возможно. Если бы мы жили в закрытой локации и при закрытых границах, то исходили бы из каких-то своих расчётов. Но мы находимся в центре коммуникаций и должны смотреть на все, что вокруг происходит, по периметру, в других регионах, в Европе, Азии. Ситуация непростая, и в ближайшие недели нас ожидает сложное время.