Двое детей и взрослый погибли во время пожара в Балашихе

Днем 12 ноября очевидцы вызвали пожарных к новостройкам на улице Чистопольская в Балашихе. На седьмом этаже высотки горела квартира. Фото: Игорь Горелов

Днем 12 ноября очевидцы вызвали пожарных к новостройкам на улице Чистопольская в Балашихе. На седьмом этаже высотки горела квартира. Пламя вырывалось прямо из окна, доносились крики.

— Когда приехали пожарные и зашли в квартиру, то быстро потушили огонь. Там была новая квартира. Недавно в нее заехала семья, даже ремонт до конца не успели сделать. Слышно было, как сотрудники МЧС кричали коллегам вниз, что срочно нужна реанимация, — рассказали корреспонденту kp.ru очевидцы поисшествия.

Фото: Игорь Горелов

— Вызов поступил в 14:14. Экипаж приехал быстро, в 14:27 была объявлена локализация пожара. А еще через 45 минут полная ликвидация, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

В момент пожара в квартире находилась женщина с тремя детьми. Предварительно, это все члены одной семьи. Сейчас устанавливаются личности пострадавших. Двое детей и взрослая скончались.

Фото: Игорь Горелов

— Еще один ребенок доставлен в Центральную районную больницу, — добавили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

На место выезжала реанимационная бригада, которая забрала ребенка. Сейчас спецкомиссия будет устанавливать причины возгорания. Вероятно, члены семьи потеряли сознание еще до того, как смогли заметить пламя. Соседи предполагают, что во время сончаса замкнула проводка. Люди в квартире могли отравиться продуктами горения.

Фото: Игорь Горелов

— Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности по факту гибели трех человек в результате пожара. В результате возгорания в квартире погибло двое детей — 2016 и 2018 годов рождения, а также женщина. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливается очаг и причины возгорания, — сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.